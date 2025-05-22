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Uşak'ta Hemzemin Geçitte Tren Traktöre Çarptı: Sürücü Yaralandı

Uşak'ta bir hemzemin geçitte trenin çarptığı traktörün sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 22.05.2025 15:10
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 15:10
Uşak'ta Hemzemin Geçitte Tren Traktöre Çarptı: Sürücü Yaralandı

Uşak'ta yaşanan üzücü bir olayda, hemzemin geçitte trenin çarptığı traktörün sürücüsü yaralandı. İzmir-Uşak seferini gerçekleştiren 32601 sefer sayılı yolcu treni, Ovademirler Mahallesi yakınlarındaki kontrolsüz hemzemin geçitte, I.U isimli şahsın kullandığı 64 NA 702 plakalı traktöre çarparak kaza meydana geldi.

Olayın hemen ardından, ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri hızla bölgeye intikal etti. Kazada yaralanan traktör sürücüsü, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası olay yerine ulaşan ekipler, gerekli çalışmaları yaparak yolcu treninin seferine devam etmesini sağladı. Kazanın olduğu bölgede güvenlik önlemleri alındığı bildirildi.

Uşak'ta hemzemin geçitte trenin çarptığı traktörün sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ta hemzemin geçitte trenin çarptığı traktörün sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ta hemzemin geçitte trenin çarptığı traktörün sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ta hemzemin geçitte trenin çarptığı traktörün sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

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