Uşak'ta 'Misafir' Oyunu Vagon Sahnesinde Büyüledi

Uşak'ta Vagon Sahne Projesi ile Sanatseverler Buluştu

Uşak'ta, vatandaşlar 'Vagon Sahne Projesi' kapsamında, raylar üzerinde yer alan sahnede 'Misafir' adlı tiyatro oyununu izleme fırsatı buldular. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve TCDD Taşımacılık A.Ş. işbirliği ile hayata geçirilen bu projeyle, tiyatro sanatı yeni bir boyuta taşındı.

'Misafir' Oyununun Sahnelendiği Tren Uşak Garı'nda

Uşak Garı'na getirilen trenin bir vagonunda oluşturulan sahnede dağıtılan ücretsiz biletlerle çok sayıda izleyici, 'Misafir' adlı oyunu izlemek üzere toplandı. Oyunun sahnede sergilendiği anlarda, izleyiciler, eşsiz bir deneyim yaşadılar.

Oyunun Ardından Çiçek Takdimi

Oyun sonrasında Uşak Valisi Naci Aktaş'ın eşi Nagihan Aktaş, başarılı oyunculara çiçek takdim etti. Ayrıca, Uşak Kültür ve Turizm Müdürü Yavuz Çakar da oyunu izleyenler arasında yer aldı. Uşak'taki bu etkinlik, tiyatroseverler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

Uşak'ta vatandaşlar, "Vagon Sahne Projesi" kapsamında raylar üzerindeki sahnede "Misafir" adlı tiyatro oyununu izledi.

Uşak'ta vatandaşlar, "Vagon Sahne Projesi" kapsamında raylar üzerindeki sahnede "Misafir" adlı tiyatro oyununu izledi.