DOLAR
38,68 -0,27%
EURO
43,39 -0,1%
ALTIN
4.124,68 -0,54%
BITCOIN
3.990.213,21 -0,48%

Uşak'ta 'Misafir' Oyunu Vagon Sahnesinde Büyüledi

Uşak'ta 'Vagon Sahne Projesi' kapsamında sergilenen 'Misafir' adlı tiyatro oyunu, izleyenlere keyifli anlar sundu.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 22:36
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 22:36
Uşak'ta 'Misafir' Oyunu Vagon Sahnesinde Büyüledi

Uşak'ta Vagon Sahne Projesi ile Sanatseverler Buluştu

Uşak'ta, vatandaşlar 'Vagon Sahne Projesi' kapsamında, raylar üzerinde yer alan sahnede 'Misafir' adlı tiyatro oyununu izleme fırsatı buldular. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve TCDD Taşımacılık A.Ş. işbirliği ile hayata geçirilen bu projeyle, tiyatro sanatı yeni bir boyuta taşındı.

'Misafir' Oyununun Sahnelendiği Tren Uşak Garı'nda

Uşak Garı'na getirilen trenin bir vagonunda oluşturulan sahnede dağıtılan ücretsiz biletlerle çok sayıda izleyici, 'Misafir' adlı oyunu izlemek üzere toplandı. Oyunun sahnede sergilendiği anlarda, izleyiciler, eşsiz bir deneyim yaşadılar.

Oyunun Ardından Çiçek Takdimi

Oyun sonrasında Uşak Valisi Naci Aktaş'ın eşi Nagihan Aktaş, başarılı oyunculara çiçek takdim etti. Ayrıca, Uşak Kültür ve Turizm Müdürü Yavuz Çakar da oyunu izleyenler arasında yer aldı. Uşak'taki bu etkinlik, tiyatroseverler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

Uşak'ta vatandaşlar, "Vagon Sahne Projesi" kapsamında raylar üzerindeki sahnede "Misafir" adlı...

Uşak'ta vatandaşlar, "Vagon Sahne Projesi" kapsamında raylar üzerindeki sahnede "Misafir" adlı tiyatro oyununu izledi.

Uşak'ta vatandaşlar, "Vagon Sahne Projesi" kapsamında raylar üzerindeki sahnede "Misafir" adlı...

Uşak'ta vatandaşlar, "Vagon Sahne Projesi" kapsamında raylar üzerindeki sahnede "Misafir" adlı tiyatro oyununu izledi.

İLGİLİ HABERLER

Çiftçilerin Beklediği Buzağı Destekleri İçin Son Başvuru Tarihi Açıklandı!

İzmir’den Et İndirim Projesi: Piyasaları Sarsacak Fiyatlar

İstanbul'da Hava Durumu Alarmı: Gök Gürültüsü ve Sağanak Yağış Geliyor!

Afyonkarahisar Valiliği'nden Düğün Hazırlığına Büyük Destek: Yüzde 20 İndirim!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Motosiklet- Beton Mikseri Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
2
Hakkari'de Kaybolan 74 Yaşındaki Adam İçin Arama Çalışmaları Başladı
3
Kağıthane'de Motosiklet Tamirhanesinde Yangın: 1 Ölü, 1 Yaralı
4
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan İfade Özgürlüğü Açıklaması
5
Zeytinburnu'nda Silahlı Kavga: 3 Zanlı Yakalandı
6
EYT'lilere darbe üstüne darbe! Bunu yapanlar anında işsiz kalacak
7
Bursa'da Kadın Şeflerden Unutulmaz Konser

Afyonkarahisar Valiliği'nden Düğün Hazırlığına Büyük Destek: Yüzde 20 İndirim!

Konya'da Öğrencilere Aylık 4.500 TL Kazanç Fırsatı

2025'te Kiralık Evde Emlakçı Komisyonu Kaldırılıyor

Bilecik'te Dar Gelirliye Dev Destek: Kent Lokantası Fiyatları Belli Oldu

İstanbul'dan Tüm İllere 13 Mayıs Uyarısı: Soğuk Hava Dalgası Geliyor

Diyarbakır'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25 Zam Kararı

İzmir’den Et İndirim Projesi: Piyasaları Sarsacak Fiyatlar

Eskişehir'den Yaz Boyu Ücretsiz Spor Desteği

Kırşehir'de Yenilikçi Katı Atık Projesi Başladı

İstanbul'da Hava Durumu Alarmı: Gök Gürültüsü ve Sağanak Yağış Geliyor!

Çiftçilerin Beklediği Buzağı Destekleri İçin Son Başvuru Tarihi Açıklandı!

Ziraat Bankası'ndan Anneler Günü'ne Özel 500 TL Hediye