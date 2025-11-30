Uşak'ta Otomobil ile Otobüs Çarpıştı: 1'i Ağır, 3 Yaralı

Uşak'ta otomobil ile sanatçı orkestrasını taşıyan otobüs çarpıştı; 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, otobüs şoförü karakola götürüldü.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 03:22
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 03:22
Uşak'ta Otomobil ile Otobüs Çarpıştı: 1'i Ağır, 3 Yaralı

Uşak'ta Otomobil ile Otobüs Çarpıştı: 1'i Ağır, 3 Yaralı

Uşak’ta otomobil ile sanatçı orkestrasını taşıyan otobüsün çarpışması sonucu 1’i ağır, 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza Yeri ve Olay

Kaza, Uşak merkeze bağlı Durak Mahallesi Gazi Bulvarı ile aynı mahalleye bağlı Günsazak Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gazi Bulvarı üzerinde seyir halinde olan M.A. (36) idaresindeki 34 CVG 008 plakalı otomobil ile Gazi Bulvarı’ndan Günsazak Caddesi’ne dönüş yapmak isteyen A.Ç. (27) yönetimindeki 34 VTT 39 plakalı sanatçı orkestrasını taşıyan otobüs çarpıştı.

Müdahale ve Yaralılar

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince otomobilde sıkışan sürücü ile yolcu konumunda bulunan Y.O. (28) ve S.T. (26) çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yetkililer, S.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğunu, diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Otobüs ve Soruşturma

Otobüsün, ünlü sanatçı Kıraç'ın orkestrasını, bugün Uşak’ta bir restoranda verdikleri konserin ardından kent merkezindeki otele götürdüğü öğrenildi. Otobüs şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince karakola götürüldü.

UŞAK’TA OTOMOBİL İLE SANATÇI ORKESTRASINI TAŞIYAN OTOBÜSÜN ÇARPIŞMASI SONUCU 1’İ AĞIR 3 KİŞİ...

UŞAK’TA OTOMOBİL İLE SANATÇI ORKESTRASINI TAŞIYAN OTOBÜSÜN ÇARPIŞMASI SONUCU 1’İ AĞIR 3 KİŞİ YARALANARAK HASTANEYE KALDIRILDI.

UŞAK’TA OTOMOBİL İLE SANATÇI ORKESTRASINI TAŞIYAN OTOBÜSÜN ÇARPIŞMASI SONUCU 1’İ AĞIR 3 KİŞİ...

İLGİLİ HABERLER

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de Kavşakta Otomobil Çarpıştı: 2 Kişi Yaralandı
2
Uşak'ta Otomobil ile Otobüs Çarpıştı: 1'i Ağır, 3 Yaralı
3
Bartın'da Direk Araç Üstüne Devrildi: Sürücü Olay Yerinden Kaçtı
4
Zonguldak'ta Gelinini Öldüren 71 Yaşındaki Kayınpeder Cezaevinde Ölü Bulundu
5
Erdoğan: Bağımsız Filistin Devleti ve Türkiye‑Güney Kore İşbirliğinde Yeni Adımlar
6
Rize Engindere Mahallesi'nde 3 Katlı Binanın Kömürlüğünde Yangın
7
Giresun'da feci kaza: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı