Uşak'ta Otomobil ile Otobüs Çarpıştı: 1'i Ağır, 3 Yaralı

Uşak’ta otomobil ile sanatçı orkestrasını taşıyan otobüsün çarpışması sonucu 1’i ağır, 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza Yeri ve Olay

Kaza, Uşak merkeze bağlı Durak Mahallesi Gazi Bulvarı ile aynı mahalleye bağlı Günsazak Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gazi Bulvarı üzerinde seyir halinde olan M.A. (36) idaresindeki 34 CVG 008 plakalı otomobil ile Gazi Bulvarı’ndan Günsazak Caddesi’ne dönüş yapmak isteyen A.Ç. (27) yönetimindeki 34 VTT 39 plakalı sanatçı orkestrasını taşıyan otobüs çarpıştı.

Müdahale ve Yaralılar

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince otomobilde sıkışan sürücü ile yolcu konumunda bulunan Y.O. (28) ve S.T. (26) çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yetkililer, S.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğunu, diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Otobüs ve Soruşturma

Otobüsün, ünlü sanatçı Kıraç'ın orkestrasını, bugün Uşak’ta bir restoranda verdikleri konserin ardından kent merkezindeki otele götürdüğü öğrenildi. Otobüs şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince karakola götürüldü.

