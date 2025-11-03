Uşak'ta Otomobil Kazası: 1'i Çocuk, 2 Yaralı

Kaza Detayları

Kaza, Uşak merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi 4. Mücahit Sokak ile Uğur Mumcu Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.Ş. (32) yönetimindeki 64 KE 042 plakalı otomobil kavşağa geldiği esnada, Uğur Mumcu Caddesi üzerinde seyir halinde olan H.C. (46) idaresindeki 64 AEH 788 plakalı otomobille çarpıştı.

Müdahale ve Sağlık Durumu

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince, 64 KE 042 plakalı otomobil sürücüsü Ö.Ş. ile aynı araçta yolcu konumunda bulunan kızı M.Y. (6), Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yetkililer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

UŞAK’TA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 1’İ ÇOCUK 2 KİŞİ YARALANARAK HASTANEYE KALDIRILDI.