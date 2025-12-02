Uşak'ta Sentetik Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tacir Tutuklandı
Operasyon ve ele geçirilenler
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde yürütülen çalışmalarda uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon düzenledi. Adres aramalarında 4 bin 200 adet kullanımlık A4 sentetik bonzai, 46 adet sentetik ecza ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Gözaltı ve adli süreç
Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Emniyet birimleri, uyuşturucu madde ticaretine karşı etkin mücadeleyi sürdüreceklerini bildirdi.
