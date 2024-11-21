Uşak'ta Su Göletinde Çamura Saplanan Genç Kurtarıldı

Uşak'ta, Yalamık Göleti'nde çamura saplanan 18 yaşındaki Ö.F.B., başarılı bir kurtarma operasyonuyla sağ salim çıkarıldı.

Olay, merkeze bağlı Mende köyü yakınlarındaki gölette gerçekleşti. Genç, gölete girdiği sırada çamura saplandı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri hızlıca olay yerine intikal etti.

Ekipler, genç Ö.F.B.'yi bulunduğu yerden kurtarmak için seferber oldu ve yapılan operasyon sonrasında genç, güvenli bir şekilde göletten çıkarıldı.

Olayın ardından Ö.F.B.'nin sağlık durumu kontrol altına alındı ve gerekli müdahaleler yapıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Uşak'ta, gölette çamura saplanan genç ekiplerce kurtarıldı.

Uşak'ta, gölette çamura saplanan genç ekiplerce kurtarıldı.