Uşak'ta Takla Atan Otomobilde 3 Yaralı

Uşak'ta meydana gelen bir trafik kazasında, refüje çarparak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Olay, Uşak-Gediz kara yolunda gerçekleşti. M.T. (78) yönetimindeki 45 AAY 180 plakalı otomobil, Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı ve takla attı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri hızla sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü M.T. ile otomobilde bulunan Z.K. (51) ve S.K. (12), ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun stabil olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Uşak'ta refüje çarparak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.