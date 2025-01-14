Uşak'ta Traktör Devrildi: 2 Ölü, 2 Yaralı

Uşak'ın Banaz ilçesinde devrilen traktörde 1 çocuk olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti. 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 21:55
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 21:59
Uşak'ta Traktör Devrildi: 2 Ölü, 2 Yaralı

Uşak'ta Trajik Traktör Kazası

Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen tragik bir traktör kazasında, ormanlık alanda devrilen traktörde 1'i çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı. Olay, Yenice köyü yakınlarında gerçekleşti.

Kazanın Detayları

Sürücü I.D. (38) yönetimindeki 64 FF 374 plakalı traktör, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücünün yanı sıra M.G. (42) yaralanırken, 7 yaşındaki Melih G. ile Mükerrem D. (37) traktörün altında kaldı.

Olay Yerinde Anında Müdahale

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle Melih G. ve Mükerrem D.'yi sıkıştıkları yerden kurtardı. Sağlık ekipleri, yaralıları Banaz Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Melih G. ve Mükerrem D. kurtarılamadı.

Yaralıların Durumu

Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma devam etmektedir.

Uşak'ın Banaz ilçesinde ormanlık alanda devrilen traktördeki 1'i çocuk 2 kişi öldü, 2 kişi...

Uşak'ın Banaz ilçesinde ormanlık alanda devrilen traktördeki 1'i çocuk 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde ormanlık alanda devrilen traktördeki 1'i çocuk 2 kişi öldü, 2 kişi...

Uşak'ın Banaz ilçesinde ormanlık alanda devrilen traktördeki 1'i çocuk 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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