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Uşak'ta 'Türk Mutfağı Haftası' Etkinlikleri: Yöresel Lezzetler Tanıtıldı

Uşak'ta 'Türk Mutfağı Haftası' kapsamında yöresel lezzetler Taşyaran Vadisi'nde tanıtıldı.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 17:57
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 17:57
Uşak'ta 'Türk Mutfağı Haftası' Etkinlikleri: Yöresel Lezzetler Tanıtıldı

Uşak'ta, 'Türk Mutfağı Haftası' etkinlikleri çerçevesinde Taşyaran Vadisi Tabiat Parkı'nda yöreye özgü yemekler ve ürünler sergilendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 21-27 Mayıs 2023 tarihleri arasında kutlanan bu özel hafta, Uşak'ta çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikte, kent mutfağının sembolü haline gelmiş zini hamursuzu, alacatene, topalak, Karahallı ciğeri, gelin helvası, tarhana çorbası, ebem köftesi, döndürme ve demir tatlısı gibi eşsiz lezzetler tanıtıldı.

Uşak Valisi Naci Aktaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, 'Türk Mutfağı Haftası''nın bu yılki temasının 'Türk mutfağının klasik yemekleri' olduğunu hatırlatarak, "Bu yemekler, tariflerinin ötesinde tarihsel yaşam biçimini, kültürel birikimimizi ve toplumsal belleğimizi yansıtan ürünlerdir. Bu lezzetler, doğallıkları ve özgün pişirme teknikleri ile Türk mutfağının sürdürülebilirliğine katkı sağlamaktadır," dedi.

Vali Aktaş, gastronomi turizmine doğa turizmini entegre etmeyi amaçlayarak etkinliğin Taşyaran Vadisi Tabiat Parkı'nda düzenlendiğini belirtti ve etkinliğin başarılı bir şekilde geçmesini sağlayan tüm katılımcılara teşekkür etti.

Konuşmanın ardından katılımcılar, yöresel yemeklerin tadımına katılarak bu lezzetleri deneyimleme fırsatı buldular. Etkinliğe, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, kaymakamlar ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Yavuz Çakar da katıldı.

Uşak'ta, "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında Taşyaran Vadisi Tabiat Parkı'nda yöreye...

Uşak'ta, "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında Taşyaran Vadisi Tabiat Parkı'nda yöreye özgü yemek ve ürünlerin tanıtımı yapıldı.

Uşak'ta, "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında Taşyaran Vadisi Tabiat Parkı'nda yöreye...

Uşak'ta, "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında Taşyaran Vadisi Tabiat Parkı'nda yöreye özgü yemek ve ürünlerin tanıtımı yapıldı.

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