Uşak'ta uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı
Operasyonu gerçekleştiren ekip
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde belirlenen 2 adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Ele geçirilenler ve bulgular
Yapılan aramalarda 722 uyuşturucu hap, bir miktar sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Gözaltılar ve adli sürecin sonucu
Operasyonda toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.