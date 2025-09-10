Uşak'ta uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Operasyonu gerçekleştiren ekip

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde belirlenen 2 adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Ele geçirilenler ve bulgular

Yapılan aramalarda 722 uyuşturucu hap, bir miktar sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltılar ve adli sürecin sonucu

Operasyonda toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.