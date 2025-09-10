Uşak'ta uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Uşak'ta düzenlenen operasyonda 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı; 722 uyuşturucu hap, sentetik uyuşturucu, ruhsatsız av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 10.09.2025 20:28
Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 20:28
Uşak'ta uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Uşak'ta uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Operasyonu gerçekleştiren ekip

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde belirlenen 2 adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Ele geçirilenler ve bulgular

Yapılan aramalarda 722 uyuşturucu hap, bir miktar sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltılar ve adli sürecin sonucu

Operasyonda toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İLGİLİ HABERLER

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Anne ve 5 Yaşındaki Kızının Ölümü: 15 Yaşındaki Oğlu Tutuklandı
2
İsrail, Gazze'de 360 Noktayı Hedef Aldı: İşgal Planı Devrede
3
TİKA'dan Tokar'da Sudanlı Çiftçilere Tohum ve Tarım Desteği
4
CHP Beykoz İlçe Başkanı Taştan: Genel Merkez Baskısı ve Meclis İstifaları
5
Samsun'da Gökgürültülü Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi
6
Bakan Fidan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic'i İstanbul'da Kabul Etti
7
Kanada, Doha'daki Hamas Heyetine Saldırı Sonrası İsrail ile İlişkileri Yeniden Değerlendiriyor

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri

Adalet Bakanlığı'nda Rekor Promosyon Pazarlığı: 100 bin TL Eşiği Geliyor

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek