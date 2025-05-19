Uşak'ta Yangın Faciası: 92 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Uşak'ta Trajik Yangın Olayı

Uşak'ın Sivaslı ilçesinin Yenierice köyünde, tek katlı bir evde meydana gelen yangında 92 yaşındaki Mehmet Ali Özçakır hayatını kaybetti.

Bilinmeyen Sebep ile Yangın Çıktı

Evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başlarken, alevler kısa sürede tüm evi sararak büyük bir tehlike oluşturdu.

Acil Müdahale ile Yangın Kontrol Altına Alındı

Yangın ihbarının ardından olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Yaralı Olmadan Hayatını Kaybetti

Yapılan incelemelerde, evde tek başına yaşayan Mehmet Ali Özçakır'ın yanarak yaşamını yitirdiği tespit edildi. Bu üzücü olay, mahallede derin bir üzüntüye yol açtı.

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.