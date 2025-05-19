DOLAR
38,82 -0,01%
EURO
43,63 -0,02%
ALTIN
4.029,52 0,15%
BITCOIN
4.097.215,06 -0,18%

Uşak'ta Yangın Faciası: 92 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde bir evde çıkan yangında 92 yaşındaki Mehmet Ali Özçakır yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 19.05.2025 18:36
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 18:36
Uşak'ta Yangın Faciası: 92 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Uşak'ta Trajik Yangın Olayı

Uşak'ın Sivaslı ilçesinin Yenierice köyünde, tek katlı bir evde meydana gelen yangında 92 yaşındaki Mehmet Ali Özçakır hayatını kaybetti.

Bilinmeyen Sebep ile Yangın Çıktı

Evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başlarken, alevler kısa sürede tüm evi sararak büyük bir tehlike oluşturdu.

Acil Müdahale ile Yangın Kontrol Altına Alındı

Yangın ihbarının ardından olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Yaralı Olmadan Hayatını Kaybetti

Yapılan incelemelerde, evde tek başına yaşayan Mehmet Ali Özçakır'ın yanarak yaşamını yitirdiği tespit edildi. Bu üzücü olay, mahallede derin bir üzüntüye yol açtı.

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Bayram İkramiyesi Asgari Ücrete Sabitlendi: Müjdeli Gelişmeler

Kocaeli’de İkramiyelere ve Maaşlara Tarihi Zam Kararı

Ulaştırma Bakanlığı'ndan 3 Ay Ücretsiz Taşıma Teşviki!

Kamuda 10 Bin Engelli Birey İçin Yeni İstihdam Fırsatları!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AFAD Başkanı Pehlivan, İdlib Valiliğini Ziyaret Etti
2
Kocaeli'de Palet Deposunda Yangın: Söndürüldü
3
Afyonkarahisar'da Feci Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı
4
ATSO Başkanı Bahar'ın Ölümü Davasında Sanıklar Ağır Ceza Mahkemesinde Yargılanacak
5
Türk Mutfağı Haftası'nda Klasik Lezzetler Tanıtıldı
6
Samsun'da Gençlik Konseri Coşkusu
7
Samsunlu Sporcular 19 Mayıs'ı Deniz Altında Türk Bayrağı ile Kutladı

Kocaeli’de İkramiyelere ve Maaşlara Tarihi Zam Kararı

Yaşlı Bakım Sigortası Ağustos'ta Başlıyor!

Samsun'da Ulaşım 19 Mayıs'ta Ücretsiz

Samsun'da Mevsimlik İşçilere Günlük 1.000 TL Müjdesi

Kamuda 10 Bin Engelli Birey İçin Yeni İstihdam Fırsatları!

KPSS'li ve KPSS'siz Belediyelerde Yeni İstihdam Fırsatları

Emeklilerin Gizli Zam Formülü: Maaş Artışı Mümkün!

Ulaştırma Bakanlığı'ndan 3 Ay Ücretsiz Taşıma Teşviki!

Bursa'da Çalışanlara Bayram İkramiyesi: 71.000 TL Promosyon

İstanbul'da Park Sorunu: Otopark Ücretleri 400 TL'ye Ulaşıyor

Eskişehir'de Ulaşıma Bedava Dönem Başladı!

Emekli Bayram İkramiyesi Asgari Ücrete Sabitlendi: Müjdeli Gelişmeler