Uşak’ta Yıkım Kazası: İş Makinesi Operatörü Hayatını Kaybetti

Uşak'ta Yıkım Sırasında Meydana Gelen Trajik Olay

Uşak'ın Köme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yer alan 4 katlı Belediye İş Hanı'nın yıkımı sırasında meydana gelen göçük sonucu, iş makinesi operatörü Bekir Tut (60) hayatını kaybetti.

Yıkım işlemi sırasında bir iş makinesi, operatörüyle birlikte enkaza gömüldü. Olayın ardından AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri derhal bölgeye sevk edildi.

Kurtarma Çalışmaları ve Açıklama

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, operatörün kurtarılması için yoğun bir çalışma başlattı. Ancak ekiplerin yaklaşık 3 saatlik uğraşı sonucu Tut’un cansız bedenine ulaşıldı. İş makinesinin üzerindeki blokların kaldırılmasının ardından ekiplerce çıkarılan ceset, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne otopsi için götürüldü.

Yıkım işlemini gerçekleştiren firmanın yetkilisi F.Y. ise olay sonrası polis ekiplerince gözaltına alındı. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve AFAD Müdürü Burak Edin çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldılar.

Belediyeden Gelen Açıklama

Uşak Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yıkımı gerçekleştirilen eski belediye iş hanında, yüklenici firma tarafından yapılan yıkım sırasında bir göçük meydana gelmiştir. Ne yazık ki bir iş makinesi ve operatörü göçük altında kalmıştır. Güvenlik önlemleri alınmış olup, durum kontrol altına alınmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Olayın Görüntüleri Ortaya Çıktı

Olay anına ait güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, bina yıkımı sırasında meydana gelen çökme anı ve iş makinesinin enkaz altında kalışı net bir şekilde görüldü.

Köme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki 4 katlı Belediye İş Hanı binasının yıkımı sırasında çökme meydana geldi. Bir iş makinesi operatörüyle birlikte enkazda kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Köme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki 4 katlı Belediye İş Hanı binasının yıkımı sırasında çökme meydana geldi. Bir iş makinesi operatörüyle birlikte enkazda kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.