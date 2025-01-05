Uşak'ta Yıkım Sırasında İş Makinesi Göçük Altında Kaldı

Uşak'ta Yıkım Sırasında Göçük Olayı!

Uşak'ta yapılan bir bina yıkımı sırasında, Cumhuriyet Caddesi'ndeki 4 katlı Belediye İş Hanı'nın bir bölümü iş makinesinin üzerine çöktü. Olayda bir iş makinesi operatörü enkazda kalmış olup, kurtarma çalışmaları hızla başlatıldı.

Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

Bölgedeki AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri, derhal olay yerine sevk edilerek, enfazda kalan operatörün kurtarılması için yoğun bir çaba gösteriyor.

Uşak Belediyesi'nden Açıklama

Uşak Belediyesi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Depreme dayanaksız olduğu için yıkımı gerçekleştirilen eski belediye iş hanında, yüklenici firma tarafından yapılan yıkım sırasında bir göçük meydana gelmiştir. Ne yazık ki bir iş makinesi ve operatörü de göçük altında kalmıştır. Yıkım başından itibaren gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, çalışmalarımız devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Belediye, durumun kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştığını vurguladı.