Uşak'ta Zincirleme Trafik Kazası: 7 Yaralı

Uşak'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında toplamda 7 kişi yaralandı. Olay, Ankara-Uşak kara yolunda, Hastane Kavşağı'nda gerçekleşti.

V.A. (65) yönetimindeki 06 BDB 327 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen H.Y. (36) idaresindeki 45 HD 773 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle H.Y.’nin aracı, önünde bekleyen O.K.K. (38) tarafından kullanılan 64 BK 309 plakalı araca çarptı. O da, önündeki I.U. (36) idaresindeki 64 ABK 781 plakalı otomobile çarparak zincirleme kazaya neden oldu.

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, hızlı bir şekilde olay yerine sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Uşak'ta 4 otomobilin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Uşak'ta 4 otomobilin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.