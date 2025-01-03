Uşak’taki Cinayet Şüphelisi Konya’da Ele Geçirildi

Uşak’ta Cinayet Şüphelisi Konya’da Yakalandı

Uşak'ta gerçekleştirdiği cinayetle gündeme gelen şüpheli A.Ç. (37), Konya'da yapılan operasyonla yakalandı. Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Uşak'taki cinayet soruşturması kapsamında A.Ç.'nin Konya'da gizlendiği yönünde ihbar aldı.

Ekipler, şüpheliyi Konya-Karaman kara yolu yakınındaki bir adreste gözaltına alarak operasyonu başarıyla tamamladı. A.Ç., Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtikten sonra, emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından Uşak İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edilecek.

Olayın Geçmişi

Uşak'ta yaşanan olay, iki gün önce iki direğin üzerinde bırakılmış cesedin bulunmasıyla gündeme geldi. Cesedin başına sert bir cisimle vurularak öldürülen Barış Dedeoğlu (34) ait olduğu yapılan parmak izi inceleme sonucu tespit edildi. Dedeoğlu’nun cesedi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

Cinayet ile ilgili soruşturma kapsamında A.Ç.'nin yakalanması, Uşak'ta yaşanan bu trajik olayın çözüme kavuşmasına bir adım daha yaklaşmak anlamına geliyor.

Uşak’ta bir kişiyi öldürüp cesedini yol kenarına bıraktığı iddia edilen şüpheli Konya'da yakalandı.