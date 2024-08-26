Uşak'taki Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Uşak'ta Orman Yangınlarına Müdahale

Uşak'ın Eşme ilçesinde meydana gelen orman yangınları, 24 Ağustos'ta Davutlar ve Narıncalı köyleri yakınlarındaki meşelik alanda başladı.

Havadan ve Karadan Etkili Çalışmalar

Yangına karşı yoğun mücadele başlatıldı. 8 helikopter, 4 uçak ve çok sayıda karadan ekip, yangını kontrol altına almak için seferber oldu. Azerbaycan'dan gönderilen Be-200 amfibi uçağı da etkin bir şekilde görev aldı.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Başarılı müdahaleler sayesinde yangın kontrol altına alınırken, söndürme ekipleri bölgedeki soğutma çalışmalarını sürdürmektedir.