Uşak Üniversitesi, AB Acil Sağlık Ekibi İçin Kıyafet Tasarlıyor

Uşak Üniversitesi, Avrupa Birliği (AB) Acil Sağlık Ekibi için kıyafet ve teçhizat üretimine başladı. Bu girişim, üniversitenin çeşitli kurumlara sunduğu tasarımlar arasına önemli bir yenilik olarak eklendi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklamaya göre, üniversiteler bünyesindeki Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi çerçevesinde birçok önemli çalışmaya imza atılmakta.

Uşak Üniversitesi'nin Yenilikçi Tasarımı

Uşak Üniversitesi’nin Deri, Tekstil ve Seramik (DTS) Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi uluslararası arenada çalışmalarını sürdürerek, yerli üretim odaklı yenilikçi tasarımlarını gerçekleştirmekte. Türk sağlık hizmetleri ve diğer pek çok sektörde yüksek standartlarda kıyafetler tasarlayan kurum, son olarak rescEU EMT için tasarımlar üretmeye başladı.

YÖK Başkanından Destek Açıklaması

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, projeye büyük önem verdiklerini belirterek, “İhtisaslaşan üniversitelerimizin bu alanlarda ortaya koyduğu çalışmaları memnuniyetle takip ediyoruz.” dedi. Özvar ayrıca, üniversitelerin bölgesel kalkınmaya katkı sağlaması adına desteklerini sürdürmeye kararlı olduklarını vurguladı.

Türkiye'de birçok kurumun kıyafet tasarımını yapan Uşak Üniversitesi, son olarak uluslararası faaliyet gösteren Avrupa Birliği (AB) Acil Sağlık Ekibi'nin (rescEU EMT) kıyafet ve teçhizat tasarımlarının üretimini yapmaya başladı.

Türkiye'de birçok kurumun kıyafet tasarımını yapan Uşak Üniversitesi, son olarak uluslararası faaliyet gösteren Avrupa Birliği (AB) Acil Sağlık Ekibi'nin (rescEU EMT) kıyafet ve teçhizat tasarımlarının üretimini yapmaya başladı.