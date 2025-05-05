DOLAR
38,58 0,04%
EURO
43,86 -0,48%
ALTIN
4.117,64 -2,51%
BITCOIN
3.636.341,21 1,51%

Uşak Üniversitesi, AB Acil Sağlık Ekibi İçin Kıyafet Tasarlıyor

Uşak Üniversitesi, uluslararası rescEU EMT kıyafet ve teçhizatlarını üretmeye başladı. YÖK Başkanı Özvar, çalışmaları desteklemeye devam edeceklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.05.2025 14:38
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 14:38
Uşak Üniversitesi, AB Acil Sağlık Ekibi İçin Kıyafet Tasarlıyor

Uşak Üniversitesi, Avrupa Birliği (AB) Acil Sağlık Ekibi için kıyafet ve teçhizat üretimine başladı. Bu girişim, üniversitenin çeşitli kurumlara sunduğu tasarımlar arasına önemli bir yenilik olarak eklendi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklamaya göre, üniversiteler bünyesindeki Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi çerçevesinde birçok önemli çalışmaya imza atılmakta.

Uşak Üniversitesi'nin Yenilikçi Tasarımı

Uşak Üniversitesi’nin Deri, Tekstil ve Seramik (DTS) Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi uluslararası arenada çalışmalarını sürdürerek, yerli üretim odaklı yenilikçi tasarımlarını gerçekleştirmekte. Türk sağlık hizmetleri ve diğer pek çok sektörde yüksek standartlarda kıyafetler tasarlayan kurum, son olarak rescEU EMT için tasarımlar üretmeye başladı.

YÖK Başkanından Destek Açıklaması

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, projeye büyük önem verdiklerini belirterek, “İhtisaslaşan üniversitelerimizin bu alanlarda ortaya koyduğu çalışmaları memnuniyetle takip ediyoruz.” dedi. Özvar ayrıca, üniversitelerin bölgesel kalkınmaya katkı sağlaması adına desteklerini sürdürmeye kararlı olduklarını vurguladı.

Türkiye'de birçok kurumun kıyafet tasarımını yapan Uşak Üniversitesi, son olarak uluslararası...

Türkiye'de birçok kurumun kıyafet tasarımını yapan Uşak Üniversitesi, son olarak uluslararası faaliyet gösteren Avrupa Birliği (AB) Acil Sağlık Ekibi'nin (rescEU EMT) kıyafet ve teçhizat tasarımlarının üretimini yapmaya başladı.

Türkiye'de birçok kurumun kıyafet tasarımını yapan Uşak Üniversitesi, son olarak uluslararası...

Türkiye'de birçok kurumun kıyafet tasarımını yapan Uşak Üniversitesi, son olarak uluslararası faaliyet gösteren Avrupa Birliği (AB) Acil Sağlık Ekibi'nin (rescEU EMT) kıyafet ve teçhizat tasarımlarının üretimini yapmaya başladı.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir'de Ücretsiz Ulaşım Dönemi Başlıyor!

Bolu'da Su Faturalarına Yüzde 50 Fark Desteği: Lüks Konutlar Daha Fazla Ödeyecek

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

Motorin Fiyatlarına 1 TL İndirim Müjdesi: 7 Mayıs'ta Yürürlüğe Girecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş'ta Devrilen Hafriyat Kamyonunda Sürücü Hayatını Kaybetti
2
Sarıyer'deki Çökme Olayında Çalışmalar 3. Günde
3
Yunus Emre Enstitüsü, Özbekistan'da Türkçe Yeterlik Sınavı Düzenledi
4
Erzurum'da Sahipsiz Köpek Sorunu: Vali Çiftçi'den Ciddi Açıklamalar
5
Kosova'da Dijital Gazetecilik Atölyesi Başladı
6
Nevşehir'de Fenerbahçe-Beşiktaş Maçı Sırasında Kavga: 3 Gözaltı
7
Büyükçekmece'de Müteahhit Tarafından Silahla Vurulan Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Motorin Fiyatlarına 1 TL İndirim Müjdesi: 7 Mayıs'ta Yürürlüğe Girecek

Ankara'da Su Fiyatlarına Büyük İndirim: Tonu Sadece 1 TL!

SGK'dan Evlenecek Kızlara 12 Aylık Maaş Desteği

Bolu'da Su Faturalarına Yüzde 50 Fark Desteği: Lüks Konutlar Daha Fazla Ödeyecek

Bucak'ta Ücretsiz Tıraş Hizmeti ile Evde Destek Programı Başlatıldı

Eskişehir'de Ücretsiz Ulaşım Dönemi Başlıyor!

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı