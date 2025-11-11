Uşak Üniversitesi'nde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü: 200 Fidan Dikildi

Uşak Üniversitesi'nde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 200 fidan (kara selvi ve sedir) dikildi; akademik, idari personel ve öğrenciler etkinliğe katıldı.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 22:40
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 22:40
Yerleşkede farkındalık ve yeşil miras hedefi

Uşak Üniversitesi'nde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı koordinasyonunda ağaç dikme etkinliği düzenlendi.

Etkinlik, üniversite yerleşkesinde stadyum tribün arkası teras alanlarında gerçekleştirildi. Programa Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Birgin, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Katılımcılar 200 fidan (kara selvi ve sedir) dikti.

Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş burada yaptığı açıklamada, doğa bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılmasının önemine dikkat çekerek; "Bugün burada hep birlikte hem doğaya nefes olacak fidanlar dikiyoruz hem de gelecek kuşaklara yeşil bir miras bırakıyoruz. Uşak Üniversitesi olarak çevre bilincine sahip bireyler yetiştirmeyi önemsiyoruz. Bu tür etkinlikler sadece bir ağaç dikimi değil, aynı zamanda bir farkındalık hareketidir. Her yıl diktiğimiz fidanlarla üniversite yerleşkesini daha da yeşil hale getirmek istiyoruz. Bu süreçte başta Uşak Tarım ve Orman Müdürlüğü olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Etkinliğe katılan öğrenciler, doğaya katkı sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek bu tür faaliyetlerin çevre bilincini artırdığını vurguladı. Bir öğrenci, "Kendi ellerimizle bir fidan dikmek çok anlamlı. Yıllar sonra büyüdüğünü görmek, üniversitemizde bizim de bir izimiz olduğunu bilmek gurur verici." ifadelerini kullandı.

Akademik ve idari personel ise etkinliğin hem toplumsal hem de çevresel farkındalık açısından önemli olduğunu belirterek, benzer etkinliklerin sürdürülebilir bir çevre hedefi doğrultusunda düzenli olarak yapılmasının önemine vurgu yaptı.

