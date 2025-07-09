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Uşak ve Manisa'daki Yangınlar Kontrol Altına Alındı

Uşak ve Manisa'da çıkan yangınlar, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 09.07.2025 03:48
Güncelleme Tarihi: 09.07.2025 03:48
Uşak ve Manisa'daki Yangınlar Kontrol Altına Alındı

Yangınlar Kontrol Altına Alındı

Uşak Valisi Naci Aktaş, Uşak ve Manisa’da meydana gelen 3 yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Yangın bölgesi incelemelerinde bulunan Aktaş, ekiplerin yangına hızla havadan ve karadan müdahale ettiğini belirtti.

Yangın İncelemeleri

Sarıgöl ilçesindeki makilik alandan başlayarak Uşak’ın Eşme ilçesine yayılan yangınla ilgili bilgi veren Vali Aktaş, Eşme Kaymakamı Mustafa Görmüş ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ile bir araya geldi. Yangın nedeniyle tahliye edilen köylerde de vatandaşlarla buluştu.

Yangının Eşme’deki incelemelerinin ardından, Banaz ilçesine geçerek orman yangını bölgesinde, Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle’den bilgi aldı. Aktaş, “Kentte eş zamanlı çıkan 3 yangına ekiplerimizin müdahalesi son derece hızlı oldu.” dedi.

Sürekli Mücadele ve Soğutma Çalışmaları

Havanın kararması ile birlikte hava destekli müdahalenin sona erdiğini aktaran Vali Aktaş, karadan yoğun bir şekilde mücadeleye devam edildiğini vurguladı. Yangınlara çevre illerden de destek ekiplerin geldiğini bildiren Aktaş, “Tüm ekiplerimizin müdahalesiyle yangının kontrol altına alındığı söylenebilir. Şu an yoğun bir soğutma çalışması sürüyor.” şeklinde konuştu.

Tahliye ve Güvenlik Önlemleri

Yangınlardan etkilenen bazı köylerdeki evlerin tahliye edildiğini belirten Aktaş, “Eşme ilçesindeki yangın yerleşim yerlerine yakın olduğu için, kısmen bazı mahalleler tedbiren boşaltıldı. Ekiplerin cansiperane mücadelesi sayesinde yangın mahallelere girmeden durduruldu ve mücadele sabaha kadar devam etti.” dedi.

Yangın Sebepleri ve Gözaltılar

Yangınların çıkış sebebine dair bilgi veren Aktaş, Banaz yangınının biçerdöver kaynaklı, Ağabey köyü yangınının ise çoban ateşinden kaynaklandığını ifade etti. Yangınlarla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını belirten Vali, "Gerekli tahkikatlar devam etmektedir," diyerek konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

Yangınlara Müdahele Detayları

Banaz’ın Kızılhisar köyü yakınlarındaki yangına 13 arazöz, 1 uçak ve 1 helikopterle müdahale edildi. Yangın bölgesindeki 1 bağ evi ve bir küçükbaş hayvan çiftliği tahliye edildi. Manisa’nın Sarıgöl ilçesindeki yangın ise Uşak’ın Eşme ilçesi Eşmetaş köyüne ulaşarak bu bölgede 15 evin tahliyesine yol açtı. Ayrıca, Ağabey köyü yakınlarındaki orman yangınına da çok sayıda arazözle müdahale sağlandı, bu alanda da Sandal Mahallesi’nde 5 ev tahliye edildi.

Uşak'ın Banaz ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Uşak'ın Banaz ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Uşak'ın Banaz ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Uşak'ın Banaz ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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