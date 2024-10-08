Usame Bin Ladin'in Oğluna Fransa'da Giriş Yasağı

Ömer Bin Ladin'e Fransa Giriş Yasağı

Terör örgütü El Kaide'nin kurucusu Usame Bin Ladin'in büyük oğlu, Ömer Bin Ladin'e Fransa'ya giriş yasağı getirildi. Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, sosyal medya hesabından bu durumu duyurdu.

Gerekçe ve Detaylar

Bakan Retailleau, Ömer Bin Ladin'in uzun yıllardır Normandiya'nın Orne bölgesinde yaşamakta olduğunu belirtti. Ancak 2023 yılında yapılan sosyal medya paylaşımlarının "terör propagandası" içerdiğini kaydederek, bunun sonucunda Orne Valiliği tarafından Bin Ladin'e ülkeden ayrılma zorunluluğu getirildiğini ifade etti.

Hukuki Süreç

Fransa'nın ulusal güvenliğini koruma amaçlı olarak verilen bu karar, Fransız yargısı tarafından da onaylandı. Ömer Bin Ladin'in çeşitli sebeplerle Fransa'ya girişinin engellendiğini belirten Retailleau, bu kararın hukuka uygun olduğuna dikkat çekti.

Kısa Bir Tarihçesi

Haberlere yansıyan bilgilere göre, Ömer Bin Ladin 2016'dan 2023 yılına kadar Orne'da ikamet ediyordu. Usame Bin Ladin ise 2011 yılında, ABD Özel Kuvvetleri'nin Pakistan'ın Abbottabad bölgesindeki operasyonu sonucunda öldürülmüştü.