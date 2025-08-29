ÜSKAP Başladı: Hatay'da 3 Ay Boyunca Aylık 32.500 TL Destekle İstihdam Hamlesi

ÜSKAP pilotu Hatay'da başladı: 3 ay süresince aylık azami 32.500 TL destek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı İŞKUR tarafından hayata geçirilen Üretim Sürecine Katılım Programı (ÜSKAP), işverenlerin maliyet yükünü hafifletirken genç işsizlere fiili çalışma deneyimi sunmayı hedefliyor. Program, özellikle pratik deneyim gerektiren pozisyonlarda hem işverene hem de iş arayana avantaj sağlıyor.

ÜSKAP Nedir?

ÜSKAP, klasik istihdam modellerinden farklı olarak işverene risk almadan adayları deneme imkanı veriyor. Program kapsamında işverenler, işe almayı düşündükleri adayları 3 ay boyunca kendi üretim süreçlerine dahil ederek mesleki becerilerini, işe yatkınlıklarını ve ekip uyumlarını yerinde görebiliyor.

Devletten aylık 32.500 TL destek

Program dahilinde işverinin programa aldığı her bir katılımcı için 3 ay boyunca aylık azami 32.500 TL ödenek sağlanıyor. Bu destek, çalışanın maaşı ile birlikte SGK primleri ve vergilerini de kapsıyor.

Kimler başvurabilir?

Katılım şartları şu şekilde belirlenmiştir:

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

• Programa başvuru tarihi itibarıyla İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak.

• 18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşından gün almamış olmak.

• İşe girişten önceki son bir ay içinde uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak çalışmamış olmak.

Başvuru ve pilot bölge: Hatay

Program, 2025 yılı itibarıyla pilot uygulama olarak yalnızca Hatay ilinde başlatıldı. Deprem sonrası nitelikli iş gücü kaybı yaşayan ve üretimi yeniden canlandırmak isteyen Hataylı sanayici ve işverenlere destek sağlanması amaçlanıyor.

Başvurular, Hatay'daki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile ilgili Hizmet Merkezleri'ne şahsen yapılabileceği gibi, İŞKUR'un resmi internet sitesi olan e-Şube üzerinden de gerçekleştirilebiliyor.