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Üsküdar Açıklarındaki Arızalı Tekne Başarıyla Kurtarıldı

Kıyı Emniyeti, Üsküdar açıklarında sürüklenen tekneyi güvenle kurtardı.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 17:00
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 17:00
Üsküdar Açıklarındaki Arızalı Tekne Başarıyla Kurtarıldı

Üsküdar Açıklarında Kurtarma Operasyonu

Üsküdar Kandilli açıklarında, makine arızası nedeniyle sürüklenen bir tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. İçinde 2 kişinin bulunduğu 8,5 metre uzunluğundaki tekne, hızla müdahale eden KEGM-5 hızlı tahlisiye botu ile güvenli bir şekilde yedeklendi.

Kurtarma Süreci

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, arızalanan tekne, Anadolu Hisarı'na yanaştırılarak emniyet altına alındı. Bu tür olaylarda hızlı ve etkili müdahale, deniz güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır.

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