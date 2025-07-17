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Üsküdar'da Akraba Kavgası: Silahla Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti

İstanbul Üsküdar'da akraba kavgasında silahla vurulan S.C.Ş. hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 17.07.2025 16:06
Güncelleme Tarihi: 17.07.2025 16:06
Üsküdar'da Akraba Kavgası: Silahla Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti

İstanbul'da Akraba Kavgasında Kan Döküldü

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde, Zeynep Kamil Mahallesi'nde akrabalar arasında çıkan kavgada bir kişi silahla vurularak hayatını kaybetti.

Kavganın Nedenleri

Olay, amca çocukları arasında meydana gelen bir alacak verecek meselesi yüzünden patlak verdi. Kavga esnasında, S.C.Ş. silahla vurularak ağır yaralandı.

Olay Yerinde Yaşananlar

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin anlattıkları doğrultusunda, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan müdaheler sonucunda S.C.Ş.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze ve Soruşturma Süreci

Hayatını kaybeden kişinin cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri, evde detaylı çalışma gerçekleştirdi.

Şüpheli Hala Yakalanamadı

Olayla ilgili olarak ismi henüz öğrenilemeyen şüpheli hakkında polis ekipleri tarafından yakalama çalışmaları başlatıldı.

Üsküdar'da, akrabalar arasında çıkan kavgada silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Üsküdar'da, akrabalar arasında çıkan kavgada silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

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