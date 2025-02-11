Üsküdar'da Alışveriş Merkezinde Yangın Söndürüldü

Üsküdar Alışveriş Merkezinde Yangın Paniği

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde, Acıbadem'deki bir alışveriş merkezinde yangın meydana geldi. Yangın, eksi birinci katta bulunan elektrikli hava perdesinde çıkmış olup, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Olayın Detayları

Yangının ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabaları sonucunda yangın kontrol altına alındı ve herhangi bir yaralanma olayının yaşanmadığı bildirildi.

Yetkililerden Açıklama

Yangının çıkış nedeni ile ilgili detaylı bir inceleme başlatıldığı belirtiliyor. Alışveriş merkezinin güvenlik camları ve yangın güvenliği sistemleri ile bu tür acil durumlara karşı hazırlıklı olduğu ifade edildi.

Üsküdar'daki bir alışveriş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Üsküdar'daki bir alışveriş merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.