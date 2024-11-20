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Üsküdar'da Drift Yapan Sürücüye 34 Bin Lira Ceza

Üsküdar'da drift yaparken yakalanan sürücüye 34 bin 429 lira ceza kesildi ve ehliyetine el konuldu.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 12:00
Üsküdar'da Drift Yapan Sürücüye 34 Bin Lira Ceza

Üsküdar'da Drift Yapan Sürücüye Cezai İşlem

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan bir sürücüye, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 34 bin 429 lira ceza kesildi.

Sosyal Medya Görüntüleri Üzerine Çalışma Başlatıldı

Drift yapan sürücünün sosyal medya ve ulusal basında yer alan görüntüleri üzerine polis ekipleri hızla harekete geçti. Ekipler, drift yapan aracın 34 GGM 730 plakalı olduğunu belirleyerek sürücüyü tespit etti.

Yasal İşlemler ve Cezalar

Sürücü F.E. hakkında, Karayolları Trafik Kanunu’nun "drift yapmak", "saygısızca araç kullanmak" ve "muayenesiz araçla trafiğe çıkmak" maddelerinden toplam 34 bin 429 lira ceza kesildi. Ayrıca, sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

F.E. hakkında, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan da adli işlem başlatıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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