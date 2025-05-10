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Üsküdar'da Fırına Silahlı Saldırı: 2 Zanlıdan 1'i Tutuklandı

Üsküdar'da bir fırına yönelik silahlı saldırıyla ilgili 2 zanlıdan 1'i tutuklanırken, diğerine adli kontrol uygulandı.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 09:59
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 09:59
Üsküdar'da Fırına Silahlı Saldırı: 2 Zanlıdan 1'i Tutuklandı

Üsküdar'da bir fırına gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili olarak iki zanlı yakalandı. Saldırıda E.H. (19) tutuklanırken, aracı kullanan B.A. (25) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 14 Nisan'da sabah saatlerinde İcadiye bölgesindeki bir fırına ve önünde bulunan bir araca ateş açılmasıyla ilgili geniş bir çalışma başlattı. Polis, fırın sahibi A.B.'nin, iş yerinin deposuna 5, yan binanın giriş kapısına 2 ve apartman önünde park halindeki bir araca 1 merminin isabet ettiğini tespit etti.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kimliği belirsiz 2 kişinin, plakaları siyah bantla kapatılmış bir otomobil ile fırına geldiklerini ve ardından saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçtıklarını ortaya çıkardı.

Yapılan incelemelerin ardından şüphelilerin Kadıköy Fikirtepe bölgesindeki bir rezidanstan çıkıp taksi ile Çamlıca Tepesi'ne gittiği, burada silah bulunan aracı alarak Üsküdar'a geri döndükleri belirlendi.

Gözaltına alınan E.H. ve B.A.'nın çeşitli suçlardan sabıka kayıtları olduğu tespit edildi. E.H., 7 Mayıs'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, B.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan araştırmalar neticesinde, saldırının haraç almak amacıyla gerçekleştirildiği anlaşıldı.

Olay anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Üsküdar'da, bir fırına silahla ateş ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i...

Üsküdar'da, bir fırına silahla ateş ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Üsküdar'da, bir fırına silahla ateş ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i...

Üsküdar'da, bir fırına silahla ateş ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

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