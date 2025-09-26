Üsküdar'da O-1 Otoyolu'nda Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Söndürüldü

Üsküdar O-1 Otoyolu'nda seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü; polis otoyolda güvenlik önlemi aldı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 10:29
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 10:29
Olayın Detayları

O-1 Otoyolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti Üsküdar mevkisinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmından alevler yükseldi.

Aracı emniyet şeridine çeken sürücünün ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve Güvenlik

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olay sırasında polis ekipleri otoyolda güvenlik önlemleri aldı.

Öte yandan, yangının çıktığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

