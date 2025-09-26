Üsküdar'da O-1 Otoyolu'nda Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Söndürüldü
Olayın Detayları
O-1 Otoyolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti Üsküdar mevkisinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmından alevler yükseldi.
Aracı emniyet şeridine çeken sürücünün ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Müdahale ve Güvenlik
İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olay sırasında polis ekipleri otoyolda güvenlik önlemleri aldı.
Öte yandan, yangının çıktığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.