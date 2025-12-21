Üsküdar'da Ön Tekeri Havaya Kaldıran Motosiklet Kamerada

Üsküdar Güzeltepe Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde seyreden motosikletli iki kişi, ön tekeri havaya kaldırarak trafikte tehlikeye davetiye çıkardı.

Sokak üzerinden caddeye çıkan motosiklet sürücüsü ve yolcusu, motosikletin ön tekerini havaya kaldırarak ilerledi. O anlarda motosiklet yolcusu cep telefonuyla kayda aldı ve hiçbir şey yokmuşçasına yolculuğuna devam etti.

O anlar araç kamerasına yansıdı

Söz konusu tehlikeli anlar, seyir halindeki bir otomobilin kamerası tarafından görüntülendi.

TEHLİKELİ MOTOSİKLET YOLCULUĞU KAMERADA