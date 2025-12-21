DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 0%
ALTIN
5.972,47 0%
BITCOIN
3.768.372,7 0,2%

Üsküdar'da Ön Tekeri Havaya Kaldıran Motosiklet Kamerada

Üsküdar Güzeltepe Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde motosiklet sürücüsü ve yolcusu ön tekeri kaldırarak tehlike yarattı; yolcu cep telefonuyla kaydetti, araç kamerası görüntüledi.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 06:53
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 06:56
Üsküdar'da Ön Tekeri Havaya Kaldıran Motosiklet Kamerada

Üsküdar'da Ön Tekeri Havaya Kaldıran Motosiklet Kamerada

Üsküdar Güzeltepe Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde seyreden motosikletli iki kişi, ön tekeri havaya kaldırarak trafikte tehlikeye davetiye çıkardı.

Sokak üzerinden caddeye çıkan motosiklet sürücüsü ve yolcusu, motosikletin ön tekerini havaya kaldırarak ilerledi. O anlarda motosiklet yolcusu cep telefonuyla kayda aldı ve hiçbir şey yokmuşçasına yolculuğuna devam etti.

O anlar araç kamerasına yansıdı

Söz konusu tehlikeli anlar, seyir halindeki bir otomobilin kamerası tarafından görüntülendi.

TEHLİKELİ MOTOSİKLET YOLCULUĞU KAMERADA

TEHLİKELİ MOTOSİKLET YOLCULUĞU KAMERADA

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

İLGİLİ HABERLER

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tofaş Spor Salonu'nda Bıçaklı Kavga: Nilüfer'de 2 Veli Yaralandı
2
Üsküdar'da Ön Tekeri Havaya Kaldıran Motosiklet Kamerada
3
Halep Ana Kucağı kampanyası 426 milyon dolar topladı
4
Elazığ Alacakaya'da Belediye Görevlisinin Kediye Tekme Attığı An Kamerada
5
FETÖ kumpası mağduru Yarbay Ali Tatar, vefatının 16’ncı yılında anıldı
6
Göktaş: Çocuk Güvenliğini Önceleyen Sosyal Medya Düzenlemesi Yakında
7
Kayseri Büyükşehir’den 'Duygu Sömürüsü' Uyarısı

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025