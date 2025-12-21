DOLAR
Halep Ana Kucağı kampanyası 426 milyon dolar topladı

Halep'te üç gün süren 'Halep Ana kucağı' kampanyası sona erdi; toplanan 426 milyon dolar, kentin ekonomik toparlanmasında kilit rol oynayacak.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 03:59
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 04:01
Üç günlük seferberlik Halep’in ekonomik ve sosyal toparlanmasında belirleyici olacak

Suriye’nin Halep kentinde üç gün süren ve ülke genelinde düzenlenen yardım seferberliğinin bir parçası olan "Halep Ana kucağı" (Halep Settel Al kel) bağış kampanyası bugün sona erdi. Kampanya sonucunda toplam 426 milyon dolar bağış toplandığı açıklandı.

Halep Valisi Mühendis Azzam el-Garib, son aylarda Suriye’nin farklı vilayetlerinde düzenlenen benzer kampanyaların bir devamı niteliğindeki seferberliğin, halkın geniş desteğiyle başarıyla tamamlandığını duyurdu. Vali Garib, toplanan 426 milyon dolar tutarının Suriye halkının dayanışma ruhunu yansıttığını ve Halep’in ekonomik ile sosyal toparlanma sürecinde merkezi bir rol oynayacağını vurguladı.

Kapanış programına video konferans yoluyla katılan Ahmed eş-Şara, Halep’in stratejik önemine dikkat çekti ve çarpıcı ifadeler kullandı: "Halep, zaferin anahtarı ve tüm Suriye’nin giriş kapısıdır. Ülkenin ekonomik yükselişi bu kapıdan, yani Halep’ten başlayacaktır".

Eş-Şara, kentin bölgedeki ticaret hacmine de değinerek, "Yaptırımların kaldırılmasının ardından Halep, sadece Suriye içinde değil, bölgesel ölçekte de ilk sırada yer alacaktır. Halep, Suriye’nin ticari ve ekonomik faaliyetlerinin temel üssü haline gelecektir" ifadelerini kullandı.

Yetkili, sosyal önceliklere de vurgu yaparak, "Önceliğimiz Halep’teki yoksulluğu bitirmektir. Burada elde edeceğimiz başarı, diğer vilayetlere yayılmamızı ve tüm ülkede yoksulluğu sona erdirmemizi sağlayacaktır. Halep tarih boyunca yoksulluğun olmadığı bir şehirdi, bu kimliği geri kazanmak hepimizin sorumluluğudur" dedi.

Haberlerde, Halep ve kırsalının Suriye’nin ekonomik inşasındaki temel dayanak noktası olduğu; kentin sahip olduğu insan gücü ve üretim kapasitesi sayesinde Suriye’nin "ekonomi başkenti" konumunu pekiştirdiği ifade edildi.

