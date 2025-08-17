Üsküdar'da Satırlı Saldırı: Park Halindeki Araçlara Zarar Veren Şahıs Yakalandı

Üsküdar'da satırlı saldırı: Park halindeki araçlara zarar veren kişi yakalandı

Olay ve görgü tanıkları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde Ünalan Mahallesinde satırlı ve yarı çıplak bir kişinin park halindeki araçlara ve çöp kovalarına zarar verdiğine dair sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin yakalanması ve kimlik

Polis ekiplerinin incelemesi sonucunda kimliği belirlenen M.T. (53) yakalandı. Yapılan tespitlerde M.T.'nin psikolojik tedavi gördüğü, ikametinde tek yaşadığı ve ilaçlarını kullanmadığı bildirildi.

Soruşturma ve adli süreç

M.T. hakkında, "mala zarar verme" ve "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından M.T., Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne teslim edildi.

Tedaviye sevk

M.T. hastaneye yatırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, sürecin adli ve sağlık boyutunun eş zamanlı yürütüldüğünü belirtti.