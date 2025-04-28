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Üsküdar'da Şiddetli Rüzgar Çatıyı Uçurdu

Üsküdar'da etkin olan şiddetli rüzgar, 6 katlı binanın çatısının bir kısmını uçurdu. Ekipler, güvenlik önlemleri aldı.

Yayın Tarihi: 28.04.2025 18:55
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 18:55
Üsküdar'da Şiddetli Rüzgar Çatıyı Uçurdu

Şiddetli Rüzgar Üsküdar'da Hasara Yol Açtı

Üsküdar'da, şiddetli rüzgar etkisini gösterirken, bir 6 katlı binanın çatısı uçtu. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan binanın çatısının bir kısmı havaya savrulurken, kopan parçalar Yalı Sokak'taki bitişik iki binanın üzerine düştü.

Olay Yerinde Güvenlik Önlemleri Alındı

Olayın ardından derhal itfaiye ve zabıta ekipleri bölgeye intikal etti. Ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alarak, düşen çatı parçalarını temizlemek için çalışmalara başladı. Kent genelinde ise şiddetli rüzgarın etkileri sürmeye devam ediyor.

Üsküdar'da şiddetli rüzgar nedeniyle 6 katlı binanın çatısı uçtu. Haber verilmesi üzerine olay...

Üsküdar'da şiddetli rüzgar nedeniyle 6 katlı binanın çatısı uçtu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, sokakta güvenlik önlemi aldı, kopan çatı parçalarını kaldırmak için çalışma başlattı.

Üsküdar'da şiddetli rüzgar nedeniyle 6 katlı binanın çatısı uçtu. Haber verilmesi üzerine olay...

Üsküdar'da şiddetli rüzgar nedeniyle 6 katlı binanın çatısı uçtu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, sokakta güvenlik önlemi aldı, kopan çatı parçalarını kaldırmak için çalışma başlattı.

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