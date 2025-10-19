Üsküdar Kaymakamlığı Kitap Fuarı 9 Günde Binlerce Kitapseveri Ağırladı

Üsküdar Kaymakamlığı 1. Kitap Fuarı, 9 günde 100 yayınevi, 400 yazar ve yaklaşık 350-400 bin ziyaretçiyle kültür hayatına canlılık kattı.

Yayın Tarihi: 19.10.2025 20:47
Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 20:47
İstanbul Valiliği tarafından yürütülen "Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor" projesi kapsamında düzenlenen 1. Üsküdar Kaymakamlığı Kitap Fuarı, Üsküdar Meydanı'nda 9 gün boyunca kitap, kültür ve edebiyat meraklılarını buluşturdu.

Fuarda Türkiye'nin önde gelen yayınevlerinin yanı sıra yaklaşık 100 yayınevi ve 400 yazar okurlarla bir araya geldi. Etkinlikler arasında imza günleri, söyleşiler ve fotoğraf yarışması gibi çok sayıda program yer aldı.

"Üsküdar'ın kültür sanat hayatına farklı bir nefes kattı"

Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Örsan Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarın İstanbul Valiliğinin himayesindeki "Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor" projesi kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi. Özkan, projenin her akşam 21.00-21.30 arasında ekranların kapatılıp kitap okunmasını teşvik ettiğini belirtti.

Özkan, fuarın bir kaymakamlık bünyesinde ilk defa düzenlendiğine dikkat çekerek, "Üsküdar Kaymakamlığı Kitap Fuarı, yaklaşık 100 yayınevi ve 400 yazarla Üsküdar'ın kültür sanat hayatına farklı bir nefes kattı. Yaklaşık 350-400 bin kişi ziyaret etti. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, halkımız çok büyük ilgi gösterdi. Onlarca söyleşi, onlarca imza günü yapıldı. Bu fuar Üsküdar'a keyifli bir renk katmış oldu." ifadelerini kullandı.

Örsan Özkan, Üsküdar'ın Osmanlı'dan bugüne uzanan köklü bir geleneğe sahip olduğunu vurgulayarak, bu geleneği sürdürme ve insanlar ile yazarları buluşturma amacının fuarla karşılandığını aktardı. Ayrıca Üsküdar'ın ulaşım açısından merkezi konumunun fuar için avantaj sağladığını ve etkinliğin geleneksel hale getirilmesinin planlandığını söyledi.

Yazar ve katılımcı görüşleri

Şair yazar Ali Ural, organizasyonun başarısına dikkat çekerek, "Üsküdar Kaymakamlığı çok ciddi bir iş yapmış. Fuar, hem konumu hem organizasyon itibarıyla çok başarılı. Nitekim bu başarı da okuyucu ilgisine yansıyor. Yani fuarlar okurla yazarın bir araya geldikleri bir kültür harmanı oluyor. Burada bu harmanın neşesini derinden hissediyoruz." dedi.

Ural, fuarda "Tanzimat Edebiyatının Kültürel Dönüşümdeki Rolü" başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdiğini ve yoğun ilgiyle karşılaştığını belirtti. Şule Yayınları standında 200. baskısı çıkan "Posta Kutusundaki Mızıka" kitabını imzalayan Ural, kitaplarına her yaştan ilgi olduğunun altını çizdi.

Yazar Dr. Müjdat Uluçam, 2022'de vefat eden Prof. Dr. Raşit Küçük'ün hayatını anlattığı "Örnek Bir İnsan Raşit Küçük" kitabıyla ilk defa imza gününe katıldığını söyledi. Uluçam, hocasına vefa borcunu yerine getirmeye çalıştığını belirterek, "Raşit Küçük, yakın tarihimizin en önemli mümtaz şahsiyetlerinden birisiydi... Biz de öğrencilik yıllarımızda onun okuma gruplarına dahil olduk. Ben hocama karşı vefa borcumu yerine getirdiğimi düşünüyorum." diye konuştu.

Uluçam fuarla ilgili, "Kitap fuarı çok iyi, kaymakamlığımıza teşekkür ediyoruz, büyük bir eksikliği, açığı kapatmış oldular. Üsküdar'a yakışır bir fuar olmuş, inşallah devamı gelir." değerlendirmesinde bulundu.

Yazar Yusuf Asal ise uzun yıllar sürdürdüğü öğretmenlik hayatı ve iki yüzü aşkın kitabıyla fuara katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Asal, etkinliğin eski verimli fuarları andırdığını söyleyerek, "Dün Çorum'da harika bir imza programı yaptık, bugün de koştura koştura Üsküdar'a geldik." ifadelerini kullandı ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Sonuç olarak, 1. Üsküdar Kaymakamlığı Kitap Fuarı, yoğun ziyaretçi katılımı, zengin programı ve merkezi konumuyla Üsküdar'da kültür hayatına canlılık kazandırdı; organizasyonun devam ettirilmesi planlanıyor.

Her yaştan binlerce kitap meraklısı, Üsküdar Meydanı'nda kitap, kültür ve edebiyatla buluştu. Üsküdar Kaymakamlığı, İstanbul Valiliği tarafından yürütülen "Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor" projesi kapsamında gerçekleştirilen "1. Üsküdar Kaymakamlığı Kitap Fuarı" 9 gün boyunca misafirlerini ağırladı. Türkiye'nin önde gelen yayınevlerinin yanı sıra yaklaşık 400 yazarın okurlarla bir araya geldiği fuar, imza günü, söyleşi, fotoğraf yarışması gibi pek çok etkinliğe de ev sahipliği yaptı.

