Üsküdar Vuslat Türk Müziği Topluluğu'ndan Büyüleyici Konser
Üsküdar Vuslat Türk Müziği Topluluğu, "Cumhuriyetimizin 101. Yılında Tangolar&Kantolar" başlıklı konserinde müzikseverlerle buluştu. Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, Nurcan Betül Arısoy'un sunumu ile TRT Türk müziği sanatçısı Mine Geçili'nin koro şefliğinde yapıldı.
Özgün Performans ve Zengin Repertuvar
Konserde, çok sayıda seçkin Türk müziği tango ve kantoları seslendirilerek dinleyicilere unutulmaz bir deneyim sunuldu. Koro şefi Mine Geçili, topluluğun 12 yıldır her sezon iki konser ile müzikseverlerin karşısında olduğunu vurguladı. Geçili, topluluğun 76 üyesinin gönül vererek müzikle ilgilendiğini ve haftada bir Semerciyan Cemaran Derneği'nde bir araya geldiklerini belirtmişti.
Katılımcıların Görüşleri
Koro üyelerinden 85 yaşındaki Vinik Boyacıyan, Türk sanat müziği ile büyüdüğünü ifade ederek, "Bu topluluğa girdikten sonra çok mutluyum""Burada Türk müziğinin nazariyatını öğrenme fırsatım oldu" Yaklaşık 1,5 saat süren konser, müzikseverler tarafından yoğun ilgiyle takip edildi ve topluluğun müziğe olan tutkusunu bir kez daha gözler önüne serdi. Üsküdar Vuslat Türk Müziği Topluluğu, "Cumhuriyetimizin 101. Yılında Tangolar&Kantolar" başlıklı konserde müzikseverlerle bir araya geldi. Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Nurcan Betül Arısoy'un sunumuyla TRT Türk müziği sanatçısı Mine Geçili'nin koro şefliğinde gerçekleşen konserde, Türk müziğinin seçkin tango ve kantoları seslendirildi. Üsküdar Vuslat Türk Müziği Topluluğu, "Cumhuriyetimizin 101. Yılında Tangolar&Kantolar" başlıklı konserde müzikseverlerle bir araya geldi. Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Nurcan Betül Arısoy'un sunumuyla TRT Türk müziği sanatçısı Mine Geçili'nin koro şefliğinde gerçekleşen konserde, Türk müziğinin seçkin tango ve kantoları seslendirildi.
Yaklaşık 1,5 saat süren konser, müzikseverler tarafından yoğun ilgiyle takip edildi ve topluluğun müziğe olan tutkusunu bir kez daha gözler önüne serdi.
Üsküdar Vuslat Türk Müziği Topluluğu, "Cumhuriyetimizin 101. Yılında Tangolar&Kantolar" başlıklı konserde müzikseverlerle bir araya geldi. Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Nurcan Betül Arısoy'un sunumuyla TRT Türk müziği sanatçısı Mine Geçili'nin koro şefliğinde gerçekleşen konserde, Türk müziğinin seçkin tango ve kantoları seslendirildi.
Üsküdar Vuslat Türk Müziği Topluluğu, "Cumhuriyetimizin 101. Yılında Tangolar&Kantolar" başlıklı konserde müzikseverlerle bir araya geldi. Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Nurcan Betül Arısoy'un sunumuyla TRT Türk müziği sanatçısı Mine Geçili'nin koro şefliğinde gerçekleşen konserde, Türk müziğinin seçkin tango ve kantoları seslendirildi.