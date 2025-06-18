Üsküdar Vuslat Türk Müziği Topluluğu'ndan Büyüleyici Konser

Üsküdar Vuslat Türk Müziği Topluluğu, "Cumhuriyetimizin 101. Yılında Tangolar&Kantolar" başlıklı konserinde müzikseverlerle buluştu. Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, Nurcan Betül Arısoy'un sunumu ile TRT Türk müziği sanatçısı Mine Geçili'nin koro şefliğinde yapıldı.

Özgün Performans ve Zengin Repertuvar

Konserde, çok sayıda seçkin Türk müziği tango ve kantoları seslendirilerek dinleyicilere unutulmaz bir deneyim sunuldu. Koro şefi Mine Geçili, topluluğun 12 yıldır her sezon iki konser ile müzikseverlerin karşısında olduğunu vurguladı. Geçili, topluluğun 76 üyesinin gönül vererek müzikle ilgilendiğini ve haftada bir Semerciyan Cemaran Derneği'nde bir araya geldiklerini belirtmişti.

Katılımcıların Görüşleri