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Üsküp'te AB-Türkiye İlişkileri Paneli: Kuzey Makedonya'nın Geleceği Tartışıldı

Üsküp'te düzenlenen panelde Kuzey Makedonya'nın AB katılım süreci ve Türkiye ile ilişkiler ele alındı.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 16:12
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 16:27
Üsküp'te AB-Türkiye İlişkileri Paneli: Kuzey Makedonya'nın Geleceği Tartışıldı

Üsküp'te AB-Türkiye İlişkileri PaneI İle Tartışıldı

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te, Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) tarafından düzenlenen "Ortak Bir Geleceğe Bakış: Kuzey Makedonya’nın Katılım Süreci ve AB-Türkiye İlişkileri" paneli, önemli isimleri bir araya getirdi.

Panel, IBU’nun kampüsünde gerçekleştirildi ve Kuzey Makedonya Avrupa İşleri Bakanı Orhan Murtezani, Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, akredite büyükelçiler ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşti.

Bakan Murtezani’nin Açıklamaları

Bakan Murtezani, burada yaptığı konuşmada ülkesinin katılım sürecine bağlılığını vurgulayarak, "Kapsayıcı ve müreffeh, ortak hedefler ve karşılıklı saygıyla birleşmiş bir gelecek vizyonuna dayanıyor" dedi.

Murtezani, Kuzey Makedonya’nın, bölgelerde istikrar sağlama konusundaki kararlılığını ifade ederek, "Hukukun üstünlüğü ve temel ilkeler konusunda açılış kriterlerini ele almanın kritik bir aşamasına girmiş bulunmaktayız. Ayrıca, yargı reformları, azınlık hakları ve kamu yönetimi reformlarına dair yol haritalarımızı da sunmaktayız" şeklinde konuştu.

Türkiye ile olan ortaklıklarını takdir ettiklerini belirten Murtezani, "Türkiye'nin katılım süreci önemli zorluklarla karşı karşıya kalsa da, Kuzey Makedonya'nın hedeflerine verdiği destek, Batı Balkanlar'da istikrarı teşvik etmek için büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Ulusoy’un Vurguları

Büyükelçi Ulusoy ise Ukrayna’daki savaş sonrası AB’nin genişleme politikalarındaki tarihi adımlara dikkat çekti. "On genişleme ülkesinin eşit derecede muamele görmesi gerekiyor" diyen Ulusoy, AB'nin Batı Balkanlar'daki yapay bölünmelerin yararlı olmadığını kaydetti.

Ulusoy, "Kendisi de bir Balkan ülkesi olan Türkiye, bölgeye müdahale eden bir rakip değil, Balkanların ayrılmaz bir parçasıdır. AB'ye gelecekte bir üye olarak yeni bir güç katma hedefindeyiz" ifadesini kullandı.

Macaristan’ın Bakış Açısı

AB Konseyi Dönem Başkanlığı görevini yürüten Macaristan’ın Üsküp Büyükelçisi Andras Klein, genişleme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Klein, "AB’nin jeopolitik olarak düşünmesi gerektiği yönünde birçok Avrupalı siyasetçi görüş belirtti. Ancak genişleme açısından, önemli değişiklikler yaşanmadığı gerçeği soyut değil" dedi.

İki Oturumla Devam Eden Panel

IBU Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar, etkinliğin önemine değinerek, "Kuzey Makedonya ve Türkiye için AB, barışçıl bir Avrupa'nın yaşama geçirilmesi anlamına geliyor" dedi.

Panel, açılış konuşmalarının ardından "Balkanlar'da Avrupa entegrasyonunun canlanması ve Türkiye'nin istikrar sağlayıcı bir faktör olarak rolü" ile "AB'nin Türkiye-Kuzey Makedonya ilişkilerine etkisi" oturumlarıyla devam etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te faaliyet gösteren Uluslararası Balkan Üniversitesince (IBU)...

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te faaliyet gösteren Uluslararası Balkan Üniversitesince (IBU) "Ortak Bir Geleceğe Bakış: Kuzey Makedonya’nın Katılım Süreci ve AB-Türkiye İlişkileri" paneli düzenlendi. IBU’nun kampüsünde düzenlenen panele Kuzey Makedonya Avrupa İşleri Bakanı Orhan Murtezani (sağ 2), Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy (sağda), ülkede akredite olmuş büyükelçiler, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ile akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te faaliyet gösteren Uluslararası Balkan Üniversitesince (IBU)...

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te faaliyet gösteren Uluslararası Balkan Üniversitesince (IBU) "Ortak Bir Geleceğe Bakış: Kuzey Makedonya’nın Katılım Süreci ve AB-Türkiye İlişkileri" paneli düzenlendi. IBU’nun kampüsünde düzenlenen panele Kuzey Makedonya Avrupa İşleri Bakanı Orhan Murtezani (sağ 2), Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy (sağda), ülkede akredite olmuş büyükelçiler, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ile akademisyen ve öğrenciler katıldı.

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