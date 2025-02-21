Üsküp'te Genç Diplomat Akademisi Açılış Programı Gerçekleştirildi

Üsküp'te Genç Diplomat Akademisi Resmen Açıldı

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Genç Diplomat Akademisinin açılış programı gerçekleştirildi. Türk Gençlik Kulübü, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) işbirliğiyle hayata geçirilen programın açılış törenine, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Türk ve yerel kurumların temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Büyükelçi Ulusoy'dan Önemli Vurgular

Büyükelçi Ulusoy, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Kuzey Makedonya ile olan tarihi ve kültürel bağlarını hatırlatarak, "Türkiye, Kuzey Makedonya'yı anayasal adıyla tanıyan ve buraya ilk büyükelçi gönderen ülke olmuştur" dedi. Ülkeler arasındaki ikili ilişkilerin sadece siyasi boyutla sınırlı kalmadığını belirten Ulusoy, Türkiye'nin Kuzey Makedonya'nın 7'nci en büyük ticaret ortağı olduğunu ifade etti.

2024 sonu itibarıyla yıllık ticaret hacminin 1 milyar dolara yaklaşacağına dikkat çeken Ulusoy, bu hedefin gerçekleştirilmesi için gereken adımları atacaklarını dile getirdi. Türkiye'nin sağlık, eğitim, enerji ve diğer alanlarda Kuzey Makedonya'daki yatırımlarının 2 milyar dolara yakın olduğunu da vurguladı.

Gençlere Yönelik Öneriler

Ulusoy, programa katılan gençlere de önerilerde bulunarak, kendilerini geliştirmeleri ve daha disiplinli bir şekilde çalışmalar yapmalarını tavsiye etti.

IBU Rektör Yardımcısı'nın Açıklamaları

IBU Rektör Yardımcısı Seyhan Murtezan İbrahimi, diplomasinin esas amacının barışı korumak olduğunu belirtti. İbrahimi, 21-23 Şubat tarihlerinde düzenlenecek programın, diplomasi ve uluslararası ilişkiler alanında kapsamlı eğitim deneyimi sunmayı hedeflediğini aktardı.

Türk Gençlik Kulübü'nden Önemli Mesajlar

Türk Gençlik Kulübü Genel Başkanı Sercan Züber de, akademinin diplomasi ve uluslararası ilişkilere ilgi duyan gençler için önemli bir öğrenme ve gelişim platformu olacağını ifade etti. Züber, 2019 yılında Gostivar'da kurulan kulübün, gençlerin çeşitli alanlarda gelişimlerine katkıda bulunmayı hedeflediğini belirtti.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Genç Diplomat Akademisinin açılış programı düzenlendi. Türk Gençlik Kulübü, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) işbirliğinde gerçekleştirilen programın açılış törenine, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, ülkedeki Türk ve yerel kurum ile kuruluşların temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Genç Diplomat Akademisinin açılış programı düzenlendi. Türk Gençlik Kulübü, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) işbirliğinde gerçekleştirilen programın açılış törenine, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, ülkedeki Türk ve yerel kurum ile kuruluşların temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.