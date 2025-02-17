Üsküp'te Yoğun Kar Yağışı Şehri Beyaza Bürüdü

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp, sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun kar yağışı ile karşı karşıya kaldı. Karla kaplanan şehir, sakinlerine ve turistlere muhteşem bir manzara sundu.

Vardar Nehri kenarında ve kentin meydanında kalabalıklar, bu kış manzarasının tadını çıkardı. Kar yağışı, yalnızca doğal güzellikleri değil, aynı zamanda araç trafiği üzerinde de olumsuz etkiler yarattı.

Yağışın şehri tamamen beyaza bürüdüğü bu günde, Üsküp’te halk, karın keyfini çıkarırken, sürücüler zorluklarla karşılaşmakta. Yetkililer, trafiğin güvenliği için dikkatli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

Balkan ülkesi Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te kar yağışı etkili oldu. Üsküp'te sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak devam eden kar, kenti beyaza bürüdü.

Balkan ülkesi Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te kar yağışı etkili oldu. Üsküp'te sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak devam eden kar, kenti beyaza bürüdü.