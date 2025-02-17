Üsküp'te Yoğun Kar Yağışı Şehri Beyaza Bürüdü

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi ve kenti beyaza bürüdü.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 12:47
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 12:47
Üsküp'te Yoğun Kar Yağışı Şehri Beyaza Bürüdü

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp, sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun kar yağışı ile karşı karşıya kaldı. Karla kaplanan şehir, sakinlerine ve turistlere muhteşem bir manzara sundu.

Vardar Nehri kenarında ve kentin meydanında kalabalıklar, bu kış manzarasının tadını çıkardı. Kar yağışı, yalnızca doğal güzellikleri değil, aynı zamanda araç trafiği üzerinde de olumsuz etkiler yarattı.

Yağışın şehri tamamen beyaza bürüdüğü bu günde, Üsküp’te halk, karın keyfini çıkarırken, sürücüler zorluklarla karşılaşmakta. Yetkililer, trafiğin güvenliği için dikkatli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

Balkan ülkesi Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te kar yağışı etkili oldu. Üsküp'te sabah...

Balkan ülkesi Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te kar yağışı etkili oldu. Üsküp'te sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak devam eden kar, kenti beyaza bürüdü.

Balkan ülkesi Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te kar yağışı etkili oldu. Üsküp'te sabah...

Balkan ülkesi Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te kar yağışı etkili oldu. Üsküp'te sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak devam eden kar, kenti beyaza bürüdü.

İLGİLİ HABERLER

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye'nın NATO'daki İnovatif Savunma Sanayisi Dikkat Çekiyor
2
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Seçim Tartışmalarını Değerlendirdi
3
İsrail Ordusundan Lübnan'da İHA'lı Saldırı: 1 Ölü
4
CHP'li Özçağdaş: Türkiye'de Değişim Süreci Devam Eden Tek Parti CHP'dir
5
CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığında Toplandı
6
İletişim Başkanı Altun'dan Muhalefete Sert Yanıt
7
Beyoğlu'ndaki Restoran Yangını Kontrol Altında

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi