Usta Oyuncu Devlet Devrim Son Yolculuğuna Uğurlandı

Film Sanayi ve Tüm Sanatçılar Güçlendirme Vakfı (Film-San) Başkan Yardımcısı usta oyuncu Devlet Devrim, Beyoğlu Sineması'nda düzenlenen anma töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Anma Töreni Duygusal Anlara Sahne Oldu

Törende konuşan oyuncu Engin Çağlar, Devrim'in kendisiyle birlikte görev yaptığı dönemdeki anılarını paylaştı. Çağlar, "Sevgiyle gitti, sevgiyle kalsın. Herkesin hayatında Devlet'le ilgili güzel anılar vardır. Hepimizi çok güler yüzle karşılamıştır." ifadelerine yer verdi.

Unutulmaz Anılar

Oyuncu Necmettin Çobanoğlu, Devrim ile tanıştığı zamanın anılarını anlatarak, "Devlet Hanım insanları kırmayan, nazik biriydi. Dolu dolu yaşadı ve bizlere çok güzel anılar bıraktı." dedi. Çobanoğlu'nun ardından Kıvanç Terzioğlu da, Ajda Pekkan'la olan dostluklarına vurgu yaptı ve "Ben ablamı, sırdaşımı, dostumu kaybettim." şeklinde duygu dolu bir açıklama yaptı.

Cenaze Töreni Detayları

81 yaşında hayata veda eden sanatçının cenazesi, ikindi namazının ardından Şişli Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Ayazağa Mezarlığı'na defnedilecek.

Devlet Devrim Kimdir?

Asıl adı Devlet Muhsin olan sanatçı, 1944 yılında Mısır'ın İskenderiye kentinde dünyaya geldi. 1962'de Ses dergisi'nin kapak yıldızı yarışmasını birincilikle kazanarak sinemaya adım atan Devrim, 1963 yapımı "Çiçeksiz Bahçe" filmi ile kariyerine ilk adımını attı.

Yeşilçam'da 80'e yakın filmde rol alan Devlet Devrim, 1971'de evlendikten sonra sahne yaşamına veda etti. Uzun bir aradan sonra 1999'da Attila İlhan'ın romanından uyarlanan "Kurtlar Sofrası" adlı dizide Arap Zehra karakterini canlandırdı.

Sinemaya kazandırdığı birçok önemli eserle hatırlanan Devlet Devrim, Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasında yer almaktadır.

Film Sanayi ve Tüm Sanatçılar Güçlendirme Vakfı (Film-San) Başkan Yardımcısı usta oyuncu Devlet Devrim için Beyoğlu Sineması'nda anma töreni düzenlendi.

Film Sanayi ve Tüm Sanatçılar Güçlendirme Vakfı (Film-San) Başkan Yardımcısı usta oyuncu Devlet Devrim için Beyoğlu Sineması'nda anma töreni düzenlendi.