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Usta Sanatçı İlhan Şeşen İçin Duygu Dolu Tören Düzenlendi

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İlhan Şeşen için Caddebostan Kültür Merkezi'nde anlam dolu bir veda töreni gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 13:06
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 13:06
Usta Sanatçı İlhan Şeşen İçin Duygu Dolu Tören Düzenlendi

Usta Sanatçı İlhan Şeşen İçin Tören Düzenlendi

Kanser hastalığı nedeniyle dün hayatını kaybeden İlhan Şeşen için Caddebostan Kültür Merkezi'nde bir tören düzenlendi. Törende Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Türkiye'nin çok kıymetli bir sanatçıyı kaybettiğini ifade ederek, "Hayranlık duyduğumuz, hayallerimizi süsleyen, onların müzikleriyle, eserleriyle büyüdüğümüz insanların cenazelerine katılmak benim için çok zor" dedi.

Sanatçının Ailesi ve Arkadaşları Duygularını Paylaştı

Törende, sanatçının çocukları Melis ve Fuat Şeşen ilk olarak kürsüye çıkarak duygularını paylaştı. Fuat Şeşen, babasının birçok insanda yer edindiğini ifade ederek, "Tedavi sürecinde destek veren tüm doktorlara, hemşirelere ve dostlarına teşekkür ederiz" dedi.

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Şeşen’in şarkılarının hayatlarını güzelleştirdiğini, herkesin en az bir şarkısını ezbere bildiğini belirtti. Kösedağı, "İlhan Şeşen, bizim için bir kent ozanıydı, onun müziği her zaman yanımızda olacak" dedi.

Arkadaşları Veda Etti

Sanatçı Erol Evgin, 60 yıllık dostluğu hakkında, "İlhan ile yollarımız sürekli kesişti. Onunla birlikte birçok projede yer aldık" şeklinde konuştu. Usta sanatçının yeğeni Burhan Şeşen de amcasının hayatındaki etkilerini vurgulayarak, "Amcamı hep yaşatmaya, onun gibi bir insan olmaya devam edeceğim" dedi.

Törende, sanatçının gelen dostları ve yakınları konuşmalar yaptılar. İlhan Şeşen için son yolculuğuna çıkarak, dostlarının söylediği "Ankara'dan Abim Geldi" şarkısı eşliğinde uğurlandı. Usta sanatçının cenazesi, öğle vaktini müteakip Şakirin Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

Kanser hastalığı nedeniyle dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta sanatçı İlhan Şeşen...

Kanser hastalığı nedeniyle dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta sanatçı İlhan Şeşen için Caddebostan Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

Kanser hastalığı nedeniyle dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta sanatçı İlhan Şeşen...

Kanser hastalığı nedeniyle dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta sanatçı İlhan Şeşen için Caddebostan Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

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