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Usulsüz Çakar Kullanan 10 Bin 444 Sürücüye Ceza !

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2023 yılında usulsüz çakar kullanan 10 bin 444 sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 08:37
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 08:37
Usulsüz Çakar Kullanan 10 Bin 444 Sürücüye Ceza !

Usulsüz Çakar Kullanımına Sert Müdahale

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Ocak-31 Ekim 2023 tarihleri arasında emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından usulsüz çakar kullanan toplam 10 bin 444 sürücüye işlem yapıldığını duyurdu.

Yeni Yasal Düzenlemeler Hakkında Bilgiler

Bakan Yerlikaya, TBMM Genel Kurulu

Yeni düzenleme ile yetkisiz çakar kullanan sürücülere 96 bin lira trafik idari para cezası uygulanacak. Ayrıca, sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak ve araçlar 30 gün süreyle trafikten men edilecektir.

Tekrar İhlallerde Daha Ağır Cezalar

Eğer sürücü, son ihlalinden itibaren bir yıl içinde iki veya daha fazla kez kanunu ihlal ederse, her ihlal için 192 bin lira trafik idari para cezası uygulanacak. Bu durumda, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak ve araçlar 60 gün süreyle trafikten men edilecektir.

Çakarların Kamulaştırılması

Mevzuatta izin verilmeyen araçlara takılan çakarlar, mülki amir tarafından el konulacak ve mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilecektir.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında, "Sahte çakar kullanan ve usulsüz olarak trafikte üstünlük taslayanlara asla müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullanarak konunun ciddiyetine dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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