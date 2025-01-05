Uygur: Türkiye Yüzyılı Destanını Birlikte Yazacağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Bitlis'te gerçekleştirilen 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde, ilk günkü aşk ve heyecanımızla güçlü ve büyük Türkiye yolunda Türkiye Yüzyılı destanını hep birlikte yazmaya devam edeceğiz," dedi.

Kongre, İsmail Eren Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi ve saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kongrede ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Rize 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşma da izletildi.

Kongrenin Hayırlara Vesile Olması Dileği

Uygur, kongrenin hayırlara vesile olması dileğinde bulunarak, erdemliler hareketinin 14 Ağustos 2001'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde başladığını hatırlattı. Uygur, bu süreçte güçlü bir Türkiye inşa ettiklerini belirterek, "Yenilenme ve tazelenme diyoruz. Bu teşkilatların unutmaması gereken, nereden nereye geldiğimizdir," ifadelerini kullandı.

Türkiye Yüzyılı Vizyonu

Uygur, 23 yıllık kazanımlarla beraber, yerli ve milli savunma sanayiindeki başarıları, enerji alanındaki ilerlemeleri ve büyük altyapı projelerini vurgulayarak, “Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde Türkiye Yüzyılı destanını hep birlikte yazmaya devam edeceğiz,” dedi.

Milletvekili Bedirhanoğlu'ndan Sert Açıklamalar

AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ise, partisinin 23 yıldır halkın gücünden aldığını ifade etti. Bedirhanoğlu, “Beni ve Bitlis Belediye Başkanımız Nesrullah Tanğlay'ı yalanlarla töhmet altında bırakan bir milletvekiline çağrıda bulunuyorum: Bugüne kadar hakkımda açılmış bir soruşturma yoksa istifa etmeye hazırım,” dedi.

Kongre Bayram Havasında Geçti

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kongrenin bayram havasında geçtiğini dile getirerek, kongrede emeği geçen herkese teşekkür etti. AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi ise, kongrenin hayırlı olmasını dileyerek, zorlu süreçlerden geçtiklerini ancak seçimde Türkiye'nin en başarılı illerinden biri olduklarını vurguladı.

Kongrede, Köstekçi'nin yeniden AK Parti İl Başkanlığına seçildiği bildirildi ve etkinliğe AK Parti MKYK üyeleri, bölge koordinatörleri, siyasi partilerin il başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Bitlis'te İsmail Eren Spor Kompleksi'nde AK Parti Bitlis 8. Olağan İl Kongresi yapıldı.

Bitlis'te İsmail Eren Spor Kompleksi'nde AK Parti Bitlis 8. Olağan İl Kongresi yapıldı.