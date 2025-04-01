Uyku Öncesi Ekran Kullanımı Uyku Kalitesini Düşürüyor

Uyku Öncesi Ekran Süresi ve Uykusuzluk İlişkisi

Norveç'te yapılan önemli bir araştırma, uyku öncesinde yatakta ekran karşısında vakit geçirmenin, uykusuzluk ve uyku kaybı yaşama olasılığını artırdığını ortaya koydu. 18-28 yaş aralığında 45 bin 200'den fazla öğrenciyi kapsayan bu çalışma, uyku alışkanlıkları ile ekran süreleri arasındaki bağı incelemek amacıyla gerçekleştirildi.

Araştırma Bulguları

Katılımcılardan, yataklarına girdikten sonra film izleme, sosyal medya kullanma, internette gezinme ve oyun oynama gibi aktiviteleri raporlamaları istendi. Sonuçlar, uyku öncesi ekrana bakan bireylerin, uykusuzluk riskinin %59 oranında arttığını ve ortalama 24 dakika daha az uyku uyuduklarını göstermekte.

Bilimsel Destek

Bu araştırma, Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü’nden Dr. Gunnhild Johnsen Hjetland liderliğinde gerçekleştirilmiş olup, detayları "Frontiers" uluslararası bilim dergisinde yayımlandı.

Uzman Görüşleri

"ResMed UK" kuruluşu uyku klinisyeni Joshua Piper, BBC'ye verdiği röportajda, bu araştırmanın elektronik cihazların uykuya olan olumsuz etkilerini kanıtladığını ifade etti. Piper, "Cihaz kullanımı hem fırsatı hem de uykunuzun kalitesini çalıyor. Bu nedenle bazıları uykuya dalmakta, diğerleri ise uykuda kalmakta zorluk çekiyor." şeklinde yorumda bulundu.