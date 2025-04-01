DOLAR
37,93 -0,04%
EURO
40,87 -0,03%
ALTIN
3.822,1 -0,53%
BITCOIN
3.223.814,43 0,36%

Uyku Öncesi Ekran Kullanımı Uyku Kalitesini Düşürüyor

Yeni bir araştırma, uyku öncesi ekran kullanmanın uykusuzluk riskini artırdığını ortaya koydu.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 23:48
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 23:48
Uyku Öncesi Ekran Kullanımı Uyku Kalitesini Düşürüyor

Uyku Öncesi Ekran Süresi ve Uykusuzluk İlişkisi

Norveç'te yapılan önemli bir araştırma, uyku öncesinde yatakta ekran karşısında vakit geçirmenin, uykusuzluk ve uyku kaybı yaşama olasılığını artırdığını ortaya koydu. 18-28 yaş aralığında 45 bin 200'den fazla öğrenciyi kapsayan bu çalışma, uyku alışkanlıkları ile ekran süreleri arasındaki bağı incelemek amacıyla gerçekleştirildi.

Araştırma Bulguları

Katılımcılardan, yataklarına girdikten sonra film izleme, sosyal medya kullanma, internette gezinme ve oyun oynama gibi aktiviteleri raporlamaları istendi. Sonuçlar, uyku öncesi ekrana bakan bireylerin, uykusuzluk riskinin %59 oranında arttığını ve ortalama 24 dakika daha az uyku uyuduklarını göstermekte.

Bilimsel Destek

Bu araştırma, Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü’nden Dr. Gunnhild Johnsen Hjetland liderliğinde gerçekleştirilmiş olup, detayları "Frontiers" uluslararası bilim dergisinde yayımlandı.

Uzman Görüşleri

"ResMed UK" kuruluşu uyku klinisyeni Joshua Piper, BBC'ye verdiği röportajda, bu araştırmanın elektronik cihazların uykuya olan olumsuz etkilerini kanıtladığını ifade etti. Piper, "Cihaz kullanımı hem fırsatı hem de uykunuzun kalitesini çalıyor. Bu nedenle bazıları uykuya dalmakta, diğerleri ise uykuda kalmakta zorluk çekiyor." şeklinde yorumda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cory Booker, Trump Politikalarına Karşı 25 Saatten Fazla Konuştu!
2
Muş'ta 23 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı
3
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Boykot Çağrılarına Sert Tepki
4
Fas'ta Gazze'ye Destek İçin 30 Şehirde Gösteri
5
Bakan Tunç'tan Boykot Çağrılarına Sert Tepki: 'Hukuka Aykırı'
6
Çin, Tayvan Boğazı'nda Askeri Tatbikata Başladı
7
MHP'li Özdemir'den CHP'ye Sert Tepki: 'Hukukun Üstünlüğüne Saygı Gösterin'

2025 Aile Yılı'nda Doğum Yardımı Resmi Hale Geliyor

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!