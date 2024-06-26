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Uyuşturucu baronu Kerem Dağlıoğlu İspanya'da ele geçirildi! Kırmızı bültenle aranıyordu...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk, İspanyol ve Fransız polisinin ortak operasyonuyla kırmızı bültenle aranan Kerim Dağlıoğlu ve 42 uyuşturucu kaçakçısının yakalandığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 26.06.2024 09:40
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 09:40
Uyuşturucu baronu Kerem Dağlıoğlu İspanya'da ele geçirildi! Kırmızı bültenle aranıyordu...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk, İspanyol ve Fransız polisinin İspanya'da gerçekleştirdiği büyük çaplı bir operasyon sonucu, uluslararası uyuşturucu kartelinin lideri Kerim Dağlıoğlu'nun yakalandığını açıkladı.

ARGAY OPERASYONU BAŞARIYLA SONUÇLANDI

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığının desteğiyle gerçekleştirilen Argay Operasyonu'nun büyük bir başarıyla sonuçlandığını belirtti. Operasyon kapsamında, uluslararası uyuşturucu kartelinin çökertildiği ve lider Kerim Dağlıoğlu'nun yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Ülkemiz tarafından kırmızı bültenle aranan ve Emre Karaca olarak bilinen örgüt lideri Kerim Dağlıoğlu, Argay Operasyonu'yla ele geçirildi. Bu operasyonla birlikte İspanya, Almanya, Avusturya, Suriye, Karadağ, Romanya, Ukrayna, Arjantin ve Venezuela vatandaşı olan 42 uyuşturucu kaçakçısı daha tutuklandı."

OPERASYONUN DETAYLARI VE SONUÇLARI

Granada, Malaga ve Sevilla'da yapılan ev aramalarında, 2 tondan fazla uyuşturucu madde, çok sayıda ateşli silah, lüks araçlar ve nakit paranın ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, operasyonun yaklaşık 9 aylık bir çalışmanın ürünü olduğunu ve 11 Haziran'da başladığını kaydetti. Operasyona Fransız, İspanyol Guardia Civil ve Türk Emniyetinden 400'den fazla polisin katıldığını vurguladı.

Yerlikaya, açıklamasında şu bilgileri de paylaştı: "Europol'ün destek verdiği bu soruşturmada, İspanyol, Fransız ve Türk narkotik polisleri, uyuşturucu kaçakçılarına karşı omuz omuza mücadele etti. Sadece yerel veya ulusal değil, uluslararası düzeyde de organize suç örgütlerine ve uyuşturucu kartellerine karşı kararlılıkla mücadele ediyoruz. Bu tarihi uluslararası operasyonun önemli bir parçası olan Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Aziz milletimiz müsterih olsun, uyuşturucu kaçakçılarına dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar nefes aldırmayacağız."

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