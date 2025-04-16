Uyuşturucu Çeteleri Çökertildi: 'Orkinos-Bulut' Operasyonu ile 234 Şahıs Gözaltında

Küresel uyuşturucu ağının çöküşü için düzenlenen 'Orkinos-Bulut' operasyonunun detayları gün yüzüne çıktı. Türkiye, İspanya, Almanya, Hollanda ve Belçika'da eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda, 234 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalara, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) gibi çeşitli kuruluşlar destek verdi. İstanbul merkezli düzenlenen operasyon, Türkiye'nin 20 ilinde gerçekleştirildi ve toplam 9 kişi yurt dışında yakalandı.

Yaklaşık 8 aylık bir çalışmanın ardından, 4 büyük suç örgütü arasındaki kriptolu iletişim haberleşmeleri deşifre edildi. Bu yönüyle ekipler, Türkiye ve Avrupa'daki uyuşturucu ticaretini yürüten ağların detaylarını gün yüzüne çıkardı.

Söz konusu suç örgütlerinin kokain ve eroin başta olmak üzere, Balkan ülkeleri üzerinden skunk ve Avrupa'dan ekstacy üretimleriyle ilgili faaliyetleri tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İngiltere, Avustralya, ABD, Yunanistan ve diğer ülkelerdeki polis teşkilatlarıyla iş birliği yaparak bilgi paylaşımında bulundu.

Yürütülen çalışmalara İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da destek vererek, şüphelilerin kimlikleri ve suçlarına ilişkin bilgileri Avrupa Polis Teşkilatı Europol ile paylaştı. İlgili belgeler sonuca dönüştüğünde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde kurulan kriz merkezinde operasyon için düğmeye basıldı.

Operasyon sırasında Europol yetkilileri İstanbul'daki kriz merkezinde yer aldı. Hollanda, Almanya, İspanya ve Belçika’daki operasyonlara Türk polisi de katıldı.

Operasyonda, yurt genelindeki suç örgütleriyle bağlantılı 21 ton 251 kg uyuşturucu madde, 3 milyon 320 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Türkiye'deki, yaklaşık 13 milyar lira değerindeki mal varlığına da el konuldu, bu durum MASAK tarafından belirlenen 681 taşınmaz, 127 araç ve 113 şirketteki ortaklık paylarını içeriyor.

Ayrıca, operasyon sonucunda yurt dışındaki 9 zanlının Türkiye'ye iadeleri için gerekli prosedürlerin başlatıldığı öğrenildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen bu büyük operasyonda önemli bir kazanım elde ettiklerini vurguladı.

Türkiye, İspanya, Almanya, Hollanda ve Belçika'da eş zamanlı gerçekleştirilen "Orkinos-Bulut" operasyonunun detaylarına ulaşıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK), Avrupa Polis Teşkilatı Europol, Hollanda, Almanya, İspanya ve Belçika'daki ülkelerin polis teşkilatlarıyla İstanbul merkezli 20 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 9'u yurt dışında 234 zanlının işlemleri sürüyor.

Türkiye, İspanya, Almanya, Hollanda ve Belçika'da eş zamanlı gerçekleştirilen "Orkinos-Bulut" operasyonunun detaylarına ulaşıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK), Avrupa Polis Teşkilatı Europol, Hollanda, Almanya, İspanya ve Belçika'daki ülkelerin polis teşkilatlarıyla İstanbul merkezli 20 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 9'u yurt dışında 234 zanlının işlemleri sürüyor.