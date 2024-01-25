Uyuşturucu satarken yakalandı 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Parkta uyuşturucu ticareti yaparken yakalanan sanık Behzat B, 12,5 yıl hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Behzat B, cezaevinden SEGBİS ile bağlandı. Duruşmada, sanığın avukatı da yer aldı.



Cumhuriyet savcısı, sanığın Mahfesığmaz Mahallesi'nde bulunan 5 Ocak Lions Çocuk ve Dinlenme Parkı'nda, Adnan M'ye 200 lira karşılığında sentetik uyuşturucu verirken polis tarafından suçüstü yakalandığını söyledi. Savcı, olayın belgelerini de göz önünde bulundurarak, sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını, tutuklu kalmasının da sürmesini talep etti.