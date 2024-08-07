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Uzlaştırma Yöntemi ile 1.7 Milyondan Fazla Dosyada Çözüm Sağlandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, uzlaştırma yöntemiyle 1.7 milyon dosyada uzlaşma sağlandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 14:32
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 14:32
Uzlaştırma Yöntemi ile 1.7 Milyondan Fazla Dosyada Çözüm Sağlandı

Uzlaştırma Yöntemi ile 1.7 Milyondan Fazla Dosyada Çözüm Sağlandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'de alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri arasında yer alan uzlaştırma ile önemli ilerlemeler kaydedildiğini duyurdu. Bakan Tunç, bu yöntemle 1 milyon 700 binden fazla dosyada uzlaşma sağlandığını belirtti.

Bakan Tunç'un Açıklamaları

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Tunç, "Müzakere edilen uzlaştırma dosyalarının yüzde 83'ünü uzlaşmayla sonuçlandırdık. Bu başarı, adalet sistemimize olan güveni artırıyor" dedi.

Bakan, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ile uyuşmazlıkların "hızlı, dostane ve barışçıl" bir şekilde çözüme kavuşturulduğunu vurgulayarak, "Adalet Bakanlığı olarak alternatif çözüm yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarımıza kesintisiz devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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