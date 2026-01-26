Uzm. Dr. Buğra Sağlam’dan Lenfoma Uyarısı: Erken Tanı Hayat Kurtarıyor

Uzm. Dr. Buğra Sağlam, lenfomanın sıkça geç fark edildiğini belirterek; geçmeyen şişlik, gece terlemesi veya kilo kaybı yaşayanların uzman kontrolüne gitmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 13:33
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 13:33
Medical Point Gaziantep Hastanesi Hematoloji Uzmanı Uzm. Dr. Buğra Sağlam, toplumda farkındalığın artsa da lenfomanın (lenf bezi kanseri) halen sık sık geç tanındığını belirterek önemli uyarılarda bulundu. Dr. Sağlam, lenfomanın başlangıçta belirti vermeden ilerleyebildiğine dikkat çekti ve erken tanının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Belirtiler

Dr. Sağlam, lenfomanın çoğu zaman basit bir soğuk algınlığı veya halsizlikle karıştırıldığını söyleyerek şunları aktardı: "Boyunda, koltuk altında veya kasıkta ortaya çıkan ve geçmeyen şişlikleri ‘önemsiz’ sanıp aylarca bekleyen çok fazla hastayla karşılaşıyoruz. Ne yazık ki bu bekleme süresi hastalığın ilerlemesine neden olabiliyor."

Uyarılması gereken başlıca belirtiler: geçmeyen şişlikler (boyun, koltuk altı, kasık), gece terlemeleri, açıklanamayan kilo kaybı, sürekli halsizlik, uzun süreli ateş, iştahsızlık ve yorgunluk. Bu belirtilerden birden fazlasını yaşayan kişilerin vakit kaybetmeden uzmana başvurması gerekiyor; erken teşhis tedavi başarısını artırır.

Tanı ve Tedavi İmkanları

Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde uygulanan modern yöntemlerle doğru sınıflandırma sağlandığını belirten Dr. Sağlam, "PET-CT, ileri kan tahlilleri ve biyopsi teknikleri sayesinde hastalığın doğru şekilde sınıflandırıldığını görüyoruz" dedi. Bu sayede hastalara uygun, kişiye özel tedavi planları oluşturulabildiğini ifade etti.

Dr. Sağlam ayrıca, "Lenfoma, doğru evrede yakalandığında yüksek oranda kontrol altına alınabilen bir hastalıktır. Artık çok sayıda tedavi seçeneğimiz var. Kişinin hastalık tipine, yaşına ve genel sağlık durumuna göre bireysel tedavi planı yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Lenfomanın birçok alt türü bulunduğunu ve her hastaya aynı tedavinin uygulanamayacağını vurguladı.

Gaziantep'teki hastalar için tanı ve tedavi süreçlerinin tek çatı altında koordineli yürütülmesinin önemli bir avantaj olduğuna değinen Dr. Sağlam, "Vücudunuzda normal olmadığını düşündüğünüz bir değişiklik fark ettiğinizde bunu hafife almayın. Erken tanı, lenfoma tedavisinin en kritik adımıdır. Ne kadar erken gelirseniz tedavi şansımız o kadar yüksek olur" diye konuştu.

Uzm. Dr. Buğra Sağlam, toplumda farkındalığın artırılmasının önemine dikkat çekerek düzenli kontrollerin ve belirtilere karşı duyarlılığın lenfomanın erken fark edilmesinde belirleyici olduğunu yineledi.

