Uzman isimden korkutan uyarı: Elini haritaya koyup 'Burada 7'den büyük deprem kaçınılmaz' dedi

7 VE ÜZERİ DEPREM UYARISI!

Türkiye’de yer alan büyük fay hatlarında meydana gelen depremler herkesi endişelendirmeye devam ediyor. Uzmanlardan gelen açıklamalar yakından izlenirken Prof. Dr. Osman Bektaş, 7 ve üzeri şiddetinde deprem çıkarabilecek o noktaları gösterdi. 7’den büyük deprem kaçınılmaz diyerek harita üzerinde belirlemelerde bulunan Bektaş, herkesi dikkatli olmaya çağırdı. İşte 7 ve üzerinde deprem riski olan o noktalar…

7 DEN BÜYÜK DEPREM KAÇINILMAZ!

Paylaşım platformu X aracılığıyla yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Prof. Dr. Osman Bektaş, x şeklinde kesişen fayların birbirine etki ederek deprem oluşturduğunu söyledi.

DAF üzerinde M 7,8 büyüklüğünde bir depremin 9 m ye varan Atım yaratabileceğine işaret eden Bektaş, KAF üzerinde 3m ye ulaşan elastik deformasyon oluştuğunu belirtti.

7’DEN BÜYÜK DEPREM RİSKİ VAR

Prof. Dr. Osman Bektaş, KAF levha sınırı boyunca meydana gelen elastik deformasyonun kısa süre içinde levha sınırının 7’den büyük levha içinde ise 6-6,5 büyüklüğünde deprem yaratabileceğini vurguladı.

7,8 depreminin sonrasında 4-6 büyüklüğünde artçı depremlerin ortaya çıkma ihtimalinin bulunduğuna değinen Bektaş, artçı depremlerin gerilme artışı olan bölgelere işaret ettiğini ifade etti.





GÜRÜN-SİVAS LEVHASI TEHLİKEDE!

Maraş’ta yaşanan 7,8 depreminin LEVHA SINIRI olan D.A.F üzerinde yaptığı etkiyi gösteren Prof. Dr. Osman Bektaş, 8-9 m’lik sol yönünü atımdan sonra hareketin levha içindeki faylara geçtiğini anlattı.

Osman Bektaş, bu geçiş ile birlikte Malatya, Sarız, Deliler, Ecemiş LEVHA İÇİ FAYLARINDA depremlerin sürdüğünü ve süreceğini bildirdi.





Türkiye’de 7 ve üzeri deprem olabilecek yerler neresi?

Türkiye’de 7 ve üzeri deprem olabilecek yerler DAF, KAF, Gürün-Sivas levhası ve Malatya, Sarız, Deliler, Ecemiş levha içi faylarıdır.

7 ve üzeri deprem uyarısı yapan uzman kimdir?

7 ve üzeri deprem uyarısı yapan uzman Prof. Dr. Osman Bektaş’tır.

7 ve üzeri deprem kaçınılmaz mıdır?

7 ve üzeri deprem kaçınılmaz değildir ancak olasılığı yüksektir. Bu nedenle tedbirli olmak gerekir.

7 ve üzeri deprem ne zaman olur?

7 ve üzeri deprem ne zaman olacağı kesin olarak bilinmemektedir. Ancak uzmanlar, fay hatlarında oluşan gerilme ve deformasyonların deprem potansiyelini artırdığını söylemektedir.

7 ve üzeri deprem nasıl önlenir?

7 ve üzeri deprem tamamen önlenemez ancak etkisi azaltılabilir. Bunun için depreme dayanıklı bina yapmak, deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenleri bilmek, deprem çantası hazırlamak, deprem sigortası yaptırmak gibi önlemler almak gerekir.