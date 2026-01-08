Uzman Uyarısı: İki Haftadan Uzun Öksürük Tüberküloz Belirtisi Olabilir

Uzman Uyarısı: İki Haftadan Uzun Süren Öksürük Tüberküloz Belirtisi Olabilir

Güven Hastanesi'nden Doç. Dr. Zafer Aktaş uyarıyor

Güven Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü’nden Doç. Dr. Zafer Aktaş, Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası kapsamında tüberküloz uyarısında bulundu. Aktaş, hastalığın seyrine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Tüberküloz, hafif öksürükten akciğer yetmezliğine kadar ilerleyebilir. İki haftadan uzun süren öksürük, balgam, bazen kanlı balgam, göğüs ağrısı, gece terlemesi, kilo kaybı, ateş ve halsizlik, tüberküloz belirtisi olabilir."

Aktaş, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre dünya çapında her yıl yaklaşık 10 milyon kişinin tüberküloza yakalandığını ve 1 milyondan fazla kişinin bu hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini hatırlattı. Türkiye için son verilerin her 100 bin kişide yaklaşık 13 ila 14 vaka olduğunu belirten Aktaş, bu rakamların her yıl binlerce yeni vakaya işaret ettiğini vurguladı.

Tüberküloz belirtileri arasında iki haftadan uzun süren öksürük, balgam (bazen kanlı), göğüs ağrısı, gece terlemesi, kilo kaybı, ateş ve halsizlik öne çıkıyor. Hastalığın teşhisinin; balgam incelemesi, akciğer grafisi ve gerekli laboratuvar testleriyle konulduğunu söyleyen Aktaş, erken tanının hayat kurtardığını belirtti.

Tedaviye ilişkin bilgiler veren Aktaş, tüberkülozun genellikle düzenli ve kesintisiz kullanılan ilaçlarla yaklaşık 6 ay süren etkili bir tedavi gerektirdiğini anlattı. Tedavinin yarım bırakılmasının hem iyileşmeyi geciktirdiğini hem de ilaç dirençli tüberküloz riskini artırdığını vurguladı.

Aktaş, son olarak, erken teşhis, doğru tedavi ve toplumsal farkındalıkla tüberkülozun sona erdirilebileceğini kaydetti.

DOÇ. DR. ZAFER AKTAŞ