Uzmandan Uyarı: Çocuklarda Grip, RSV ve Covid-19 Riskine Dikkat

Dr. Şirin Zeynep Haskalp Arıkan, kışta çocuklarda artan solunum yolu enfeksiyonlarında 3 günden uzun ateş, solunum sıkıntısı veya sıvı alamama halinde doktora başvurulmasını önerdi.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 09:39
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 09:45
Uzmandan kış döneminde çocuklarda artan enfeksiyon uyarısı

Acıbadem Adana Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Doktor Şirin Zeynep Haskalp Arıkan, soğuk havalarla birlikte özellikle okul ve kreş çağındaki çocuklarda solunum yolu enfeksiyonlarının hızla arttığını bildirdi. Arıkan, kalabalık ve kapalı ortamlarda virüslerin kolay yayıldığını ve soğuk havanın bulaş hızını artırdığını vurguladı.

En sık görülen etkenler ve belirtiler

Arıkan, bu dönemde en sık influenza (grip), RSV, Covid-19, adenovirüs ve rinovirüs gibi etkenlerle karşılaşıldığını belirtti. Çocuklarda ateş, burun akıntısı ve tıkanıklığı, boğaz ağrısı, öksürük, iştahsızlık ve emmede azalma gibi belirtilerin görülebileceğini söyledi.

5 yaşın altında kronik hastalığı olan kreş ve okul çocuklarında bu virüslerin daha tehlikeli seyredebildiğinin altını çizdi.

Ne zaman doktora başvurulmalı?

Arıkan ailelerin belirtileri yakından takip etmesi gerektiğini belirterek, "Eğer 3 günden uzun süren bir ateş varsa, solunum sıkıntısı gelişmişse ve çocuk sıvı alamıyorsa mutlaka doktora başvurulmalı" dedi.

Korunma ve aşılama önerileri

Korunmada sık el yıkama, kapalı alanların düzenli havalandırılması ve hastayken çocukların okula gönderilmemesi gibi temel önlemlerin kritik olduğunu aktaran Arıkan, gereksiz antibiyotik ve multivitamin kullanımından kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Arıkan ayrıca, özellikle okul ve kreş gibi kapalı ortamlarda bulunan çocukların korunması açısından 6 aydan sonra grip aşısı yaptırılmasını önerdi.

