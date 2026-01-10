Uzmandan Uyarı: Soğuk Havada Çocuklarda Virüs Riski ve Korunma

Soğuk havaların başlamasıyla birlikte özellikle okul ve kreş çağındaki çocuklarda solunum yolu enfeksiyonlarının hızla arttığını söyleyen Acıbadem Adana Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Zeynep Haskalp Arıkan, İhlas Haber Ajansı muhabirlerine önemli uyarılarda bulundu.

Hangi virüsler öne çıkıyor?

Arıkan, bu dönemde en sık influenza (grip), RSV, Covid-19, adenovirüs ve rinovirüs gibi etkenlerle karşılaşıldığını belirtti. Kapalı ve kalabalık ortamlarda virüslerin yayılımının kolaylaştığını, soğuk havayla birlikte bulaş hızının arttığını vurguladı.

Belirtiler ve hangi durumlarda doktora başvurulmalı?

Çocuklarda sık görülen belirtiler arasında ateş, burun akıntısı ve tıkanıklığı, boğaz ağrısı, öksürük, iştahsızlık ve emmede azalma bulunuyor. Arıkan, özellikle 5 yaşın altında kronik hastalığı olan çocukların hastalığı daha ağır geçirebileceğine dikkat çekti. Ailelere şu uyarıyı yaptı: "Eğer 3 günden uzun süren bir ateş varsa, solunum sıkıntısı gelişmişse ve çocuk sıvı alamıyorsa mutlaka doktora başvurulmalı."

Korunma ve tedbirler

Korunma için sık el yıkama, kapalı alanların düzenli havalandırılması ve hastalandığında çocukların okula veya kreşe gönderilmemesi kritik öneme sahip. Arıkan, gereksiz antibiyotik ve multivitamin kullanımından kaçınılması gerektiğini belirtti ve ailelere şu öneriyi sundu: 6 aydan sonra grip aşısı yaptırılmalı; özellikle okul ve kreş ortamlarında aşıyla korunmanın önemli olduğunu vurguladı.

Haber kaynağı: İhlas Haber Ajansı. (UMT-HİV-

Uzmanından virüslere karşı uyarı